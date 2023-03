Lotto-Spielerin kauft Gewinner-Schein im Supermarkt – die Worte einer Kundin wird sie nie vergessen können

Eine Kinderkrankenschwester hat zum 57. Mal in der Lotterie gewonnen – und endlich das ganz große Los gezogen. Jetzt hat sie die besonderen, ja, geradezu unvergesslichen Worte offenbart, die eine andere Kundin zu ihr sagte, als sie im Supermarkt das Ticket kaufte.

Die bewegende Geschichte mit einem ganz besonderen Happy End spielt im 335.000 Einwohner zählenden Landkreis Henrico im US-Bundesstaat Virgina. Kinderkrankenschwester Crystal Holbrook-Gazoni hatte dort das unbeschreibliche Glück, mit einem Los 75.000 Dollar (umgerechnet rund 70.000 Euro) zu gewinnen.

Wie das Online Portal „The Sun“ berichtet, kaufte sie das Ticket in einem Supermarkt. Crystal erklärt, dass eine andere Frau an derselben Kasse eine Hand auf ihre Schulter legte und sagte: „Süße, ich hoffe, du gewinnst etwas Großes!“ Die Kinderkrankenschwester war dann vollkommen erstaunt, als sie mit ihrem Ticket nach Hause kam und feststellte, dass sie tatsächlich 75.000 Dollar abgeräumt hatte.

Doch damit ist diese unglaubliche Geschichte längst nicht zu Ende erzählt.

Lotto: „Irgendwann werde den echten großen Gewinn holen“

Denn Crystal Holbrook-Gazoni ist beim Thema Lotto-Gewinne absolut keine Unbekannte. In den sechs Jahren von 2015 bis 2021 gewann sie mit 56 Lotto-Scheinen umgerechnet insgesamt rund 71.500 Euro. Allerdings waren es viele kleine Preisgelder – und nie ein so großes, dass man ihr dafür einen großen Scheck aus Pappe überreicht hätte.

Doch 2021 beschlossen die Lotterie-Verantwortlichen, ihr als Anerkennung für die vielen Einzelgewinne einen symbolischen Souvenir-Scheck zu übergeben. Damals sagte Crystal zu den Mitarbeitern: „Ich behalte diesen Scheck in meinem Haus, wo ich ihn jeden Tag sehe. Und irgendwann werde den echten großen Gewinn holen!“

Jetzt – zwei Jahre später – gewann sie tatsächlich das ersehnte hohe Preisgeld – und bekam einen echten Scheck. Crystal plant, diesen Super-Gewinn zu verwenden, um ihre Rechnungen zu bezahlen und – das ist vielleicht das wirklich Happy End – um für die Ausbildung ihrer Kinder zu sparen. Das Geld stammt aus dem in Virginia verbreiteten Lotterie-Spiel „Print’n Play Ultimate 7s Bingo“. Alle Erlöse der Lotterie kommen der Bildung in dem US-Bundesstaat zugute. Der Landkreis Henrico, in dem Crystal Holbrook-Gazoni lebt, hat im vergangenen Jahr 33,6 Millionen Dollar (31,4 Mio. Euro) aus dem Lotterie-Fonds für die Bildung der Kinder vom Kindergartenalter bis zur zwölften Schulklasse erhalten.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga