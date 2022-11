Lotto: Frau räumt ab – unfassbar dreist, wie ihr Freund reagiert

Wer im Lotto gewinnt, hat nicht selten auf einmal sehr viele Freunde mehr, als vorher. Nicht ohne Grund warnen Experten davor, mit dem Gewinn zu prahlen – denn das könnte sehr schnell Neider und missgünstige Menschen auf den Plan rufen. Sollte man also niemandem von seinem großen Los erzählen?

Allen Warnungen zum Trotz hat eine glückliche Lotto-Gewinnerin die frohe Botschaft ihrem Freund erzählt. Seit sieben Monaten war das Paar zusammen und ein Herz und eine Seele. Doch seit der frohen Kunde sei in der Beziehung der beiden nichts mehr so, wie es mal war.

Lotto: Freund stellt dreiste Ansprüche

Die junge Frau hat mit gerade einmal 26 Jahren das große Los gezogen. Wie viel genau sie im Lotto genau gewonnen hat, ist nicht bekannt. Doch kurz nachdem das Geld auf ihr Bankkonto ausgezahlt wurde, habe ihr Freund Andy auf einmal begonnen, krasse Forderungen an sie zu stellen. Ganz oben auf der Liste stand ein nigelnagelneuer Tesla. Auch ein gemeinsames Haus mit Swimmingpool war unter den dreisten Wünschen dabei.

Doch es kommt noch dicker: Plötzlich habe er sogar damit begonnen, über die Gründung einer gemeinsamen Familie zu sprechen. Hatte das viele Geld den wahren Charakter ihres 30-jährigen Freundes ans Licht gebracht?

Dabei hatte die Lotto-Gewinnern ganz andere Pläne, die bei ihrem Freund aber auf Missfallen stießen. Die 26-Jährige hatte sich dazu entschieden, „einen kleinen Teil“ der „lebensverändernden“ Summe zu genießen, einen Teil zur Unterstützung ihrer Familie zu verwenden und den Rest des Geldes zur Sicherung ihrer Zukunft zu investieren. Außerdem hatte sie sich Finanzberater zur weiteren Planung ihrer Finanzen gesucht.

Lotto: Mann hetzt Freunde gegen Gewinnerin auf

Anstatt die Pläne seiner Freundin zu akzeptieren und sie in ihrer Entscheidung zu unterstützen, ließ Andy aber nicht locker. „Er ist nicht sehr glücklich darüber. Er hat mich einen Geizhals genannt“, berichtet die aufgebrachte Frau. Doch damit noch nicht genug: Auch die gemeinsamen Freunde soll der 30-Jährige gegen die Gewinnerin aufgehetzt haben. „Das Schlimmste ist, dass er jetzt allen unseren Freunden davon erzählt hat, und sie haben angefangen, mich unter Druck zu setzen, mich zu bitten, die Nächte zu finanzieren, usw.“, schreibt die verzweifelte Frau online in einer Reddit-Gruppe, wie „The Mirror“ berichtet.

Noch mehr News:

Trotz ihres Gewinns sei die junge Frau am Boden zerstört. Im Netz stellte sie nun die Frage, ob sie unvernünftig sei, weil sie „nicht leichtfertig Geld ausgeben wolle“. Die meisten Nutzer gaben der Gewinnern in ihren Ansichten recht und gingen mit ihrem Freund Andy hart ins Gericht. „Rote Fahne. Wie kommt er nach nur 7 Monaten Beziehung zu dem Schluss, dass er ein Anrecht auf dein Geld hat?“, schrieb etwa ein Nutzer. Ein anderer meinte: „Verlasse ihn so schnell wie möglich. Kaufe ihm nicht einmal eine Packung Kaugummi, geschweige denn irgendetwas anderes.“

Bleibt nur zu hoffen, dass sich die Lotto-Gewinnerin von diesen Kommentaren überzeugen lässt, ihrem missgünstigen Freund endgültig den Laufpass zu geben.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga