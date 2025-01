Lotto-Gewinnerin kauft Traumhaus – dann schlägt das Schicksal zu

Wer im Lotto gewinnt, hat das Glück zumindest für eine kurze Zeit auf seiner Seite. Mit dem Geldgewinn kommen die weiteren guten Nachrichten meist von ganz alleine, schließlich kann man sich nun endlich lang gehegte Träume und Wünsche erfüllen.

Eine Lotto-Spielerin aus den USA kaufte sich nach ihrem großen Gewinn ihr Traumhaus, investierte gut die Hälfte des neu erhaltenen Geldes in die Immobilie. Was dann geschah, konnte allerdings niemand vorhersehen.

Lotto-Gewinnerin kauft Haus ohne Versicherung

Endlich reich! Als Kathryn Faver erfuhr, dass eines ihr drei gekauften Rubellose ihr einen Gewinn von einer Million US-Dollar beschert hatte, fackelte die US-Amerikanerin nicht lange. Sie entschied sich für die sofortige Auszahlung einer Pauschalsumme von 820.000 Dollar, wovon ihr nach Abzug der Steuern noch rund 500.000 überwiesen worden. 400.000 US-Dollar investierte sie in ihr eigenes Haus, den Rest spendete sie oder gab ihn an ihre Familie.

Wie das „Daytona Beach News Journal“ berichtet, zog die Frau auch noch am selben Tag ein und beauftragte dafür eine Umzugsfirma, die ihr Hab und Gut in die neuen vier Wände brachte. Was sie allerdings nicht machte: Eine Gebäudeversicherung abschließen.

Als alle Möbel und Kisten in dem neuen Haus verstaut waren, verließ Faver ihr neues Domizil, um ihren Hund aus der Obhut ihrer Mutter abzuholen. In ihr Haus konnte sie allerdings schon nach kurzer Zeit nicht mehr zurück: Unterwegs bekam die Frau einen Anruf vom Sherriff, der sie darüber informierte, dass das Gebäude in Flammen stand.

Lotto-Gewinnerin verliert alles

„Ich konnte nicht einmal die Nacht darin verbringen, nicht einmal 10 Minuten“, so Faver verzweifelt. „Es ist meine persönliche Dummheit.“

Wie genau es zu dem Brand kam, ist unklar. Sicher ist nur, dass er in der Küche entstand. Für die unglückselige Lotto-Spielerin habe die Umzugsfirma einen Fehler gemacht und Kartons auf dem Herd abgestellt. Das Unternehmen weist diese Vorwürfe allerdings von sich, man würde grundsätzlich keine Dinge auf Theken oder Oberflächen stellen.

So oder so steht die Lotto-Gewinnerin nun wieder vor dem Nichts. Weil sie gesundheitliche Probleme und keinen Job hat, bräuchte sie einen Kredit von der Bank, um die Reparaturkosten (etwa 150.000 US-Dollar) für das Haus zahlen zu können.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.