Lotto: Frau mit unachtsamer Aktion – fast hätte es sie den Gewinn gekostet

Um ein Haar wären einer Frau mehrere Tausend Euro durch die Lappen gegangen. Denn ihr Los zum Lotto-Glück ruhte monatelang an einem sicheren Ort.

So sicher, dass sie sogar vergaß, dass sie einen Lotto-Schein besaß. Umso größer war jedoch die Überraschung, als die Frau dann in der Lotterie von ihrem Gewinn erfuhr.

Lotto-Schein erst Monate später eingelöst

Im Juni wagte Krista Castagna ihr Glück bei Harvest Hills Lotto in Edmonton (Stadt in Kanada), wie „Dailyhive“ berichtet. Nachdem die junge Frau den Spielschein ausfüllte, habe sie ihn in ihrem Portemonnaie verstaut. Dort fasste sie ihn dann mehrere Monate nicht mehr an.

Zwischen den Scheinen und den Bons fiel er ihr wohl gar nicht auf. Doch als sie ihn plötzlich wieder mehr durch Zufall aus ihrer Brieftasche auspackte, eilte sie schnell zum Laden. Als sie den Schein am 7. November auf dem Self-Checker einscannte, traute sie ihren Augen nicht. „Ich war ungläubig“, sagte sie gegenüber dem News-Portal.

Castagnas Gewinnschein stimmte mit den letzten sechs Ziffern der gewinnenden Extra-Zahl für die Lotto Max-Ziehung am 28. Juni überein – 5266577. Der Gewinn bescherte ihr eine Summe von 100.000 Dollar. Die glückliche Siegerin verriet „Dailyhive“, dass sie das Geld in ihre Hypothek stecken wolle. „Es ist ein wunderbares Geschenk. Ich bin so dankbar „, fügte sie hinzu.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.