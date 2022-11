Lotto: Mysteriöser Gewinner aus Deutschland knackt Rekord-Jackpot – so viel bekommt er

Unfassbar! Nach 16 erfolglosen Ziehungen hat endlich wieder jemand den Jackpot geknackt. Der oder die Gewinnerin aus Berlin hat damit wirklich das große Los im Lotto gezogen. Denn so viel Geld war noch nie im Topf.

Bisher lag die größte in Deutschland beim Lotto gewonnene Summe bei 110 Millionen Euro. Die hatte sich im Mai eine Tippgemeinschaft aus Nordrhein-Westfahlen geangelt. Doch der oder die Unbekannte aus Berlin konnte das nun noch übertreffen. Nun stellen sich alle die Frage: Wer hat den Coup gelandet? Details zu dem oder den Glücklichen sind bisher noch völlig unbekannt.

Lotto-Rekord in Deutschland gebrochen

Der oder die Gewinner aus Berlin brauchen sich von nun an keine Sorgen mehr ums Geld zu machen. Bei der Ziehung am Dienstag (8. November) hatte er mit den Gewinnzahlen 15 – 17 – 23 – 35 – 38 und den Eurozahlen 4 und 9 das größte Glück, das man sich überhaupt vorstellen kann. Denn bis dahin hatten sich 120 Millionen Euro im Eurojackpot angesammelt – ein Rekord für das gesamte Land. Und das bei einer Gewinnchance von 1 zu 140 Millionen.

Und auch 14 weitere Tipper aus Deutschland können sich einen Millionengewinn freuen. Je 1.209.751,50 Euro gehen an vier Spieler aus Baden-Württemberg, an je drei aus Bayern und Berlin, dann noch zweimal nach Hessen sowie jeweils an einen aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.

Wie kam so viel Geld in den Pott?

Bis März wäre es noch gar nicht möglich gewesen, dass 120 Millionen Euro im Eurojackpot landen. Doch hatten die insgesamt 18 teilnehmenden Länder zum zehnjährigen Jubiläum der europäischen Lotterie die Regeln angepasst und die Obergrenze von 90 auf 120 Millionen Euro korrigiert. Den neuen Rekord von 120 Millionen konnte bis jetzt erst ein Spieler aus Dänemark im Juli knacken.

Grundsätzlich ist es nicht so unwahrscheinlich, dass der Jackpot über längere Zeit wächst. Denn die Spieler müssen nicht nur die richtigen 5 aus 50 treffen, sondern auch die 2 aus 12 zusätzlich Eurozahlen. Schafft das keiner, kommt das Geld aus der ersten Gewinnklasse einfach wieder bei der nächsten Ziehung dazu. (mit dpa)

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.