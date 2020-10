Lotto: Frau gewinnt Preisgeld – kurz darauf bricht eine Welt für sie zusammen

Einmal das Glück haben und beim Lotto richtig absahnen – davon träumt vermutlich jeder. Mitunter muss es ja nicht einmal der Millionen-Gewinn sein. Auch zu vier oder fünf richtigen und ein paar tausend Euro als Finanzspritze würden wohl die wenigsten „Nein“ sagen.

Die US-Amerikanerin Sue Burgess hat bei einer Lotterie 1.000 Dollar gewonnen. Viel Geld für die US-Amerikanerin. Doch der Gewinn kommt nie bei ihr an. Schuld daran soll die Post sein.

Lotto-Gewinnerin steht vor großem Problem

Bereits vor einigen Monaten hatte sie voller Freude entdeckt, dass sie bei der Lotterie „Zweite Chance“ 1.000 Dollar gewonnen hatte. Gegenüber der „New York Post“ erzählt die Gewinnerin: „Für mich war es, als hätte ich eine Million Dollar gewonnen.“ Doch sie stand vor einem gewaltigen Problem.

Wegen der Corona-Pandemie konnte sie an keiner der Annahmestellen ihren Lotto-Schein abgeben. Die hatten nämlich zu diesem Zeitpunkt geschlossen. Also informierte sie sich bei der Lotto-Gesellschaft, was sie stattdessen tun sollte. Dort riet man ihr, den Lotto-Schein mit der Post zu verschicken.

Gesagt getan: Bei einer nahen Poststelle gibt sie den Umschlag mit dem Losschein als versicherten Brief auf. Lediglich eine Woche ist das Zeitfenster, in der sie den Schein einlösen kann. Die Tage vergehen, doch Burgess erhält keine Rückmeldung von der Lotterie-Behörde.

Schließlich ist die Frist um, der Gewinn verfallen. Schuld soll der US-Amerikanerin zu Folge die Post sein. Ihre Tracking-Nummer des Briefes zeigte als letzten Aufenthaltsort eine Poststelle in Tallahassee. Danach fehlt von dem Brief jede Spur.

Post entschuldigt sich – ist eine Lösung in Sicht?

„Sie haben mir gesagt: ‚Wir haben kein Ticket erhalten. Und ohne Ticket kein Preis‘“, so Burgess. Für sie ist die Nicht-Auszahlung des Gewinns doppelt bitter: Denn sie hätte den Schein auch in einer der Annahmestellen vor Ort in eine Annahmebox werfen können. Die Sendung per Brief sei ihr jedoch sicherer vorgekommen.

Die Post selbst hat sich bei der Frau bereits entschuldigt. Man befinde sich im Austausch mit der Lotterie, damit die Gewinnerin am Ende ihren Preis doch noch in den Händen halten könne. Die Lotterie selbst erklärte, sie wolle Burgess den Gewinn tatsächlich noch auszahlen, sollte der Brief noch auftauchen und einen entsprechenden Datumsstempel aufweisen. (dav)