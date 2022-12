Lotto: 316 Gewinner in einer Stadt! HIER wandern 1,4 Millionen Euro hin

Eine ganze Stadt im Lotto-Glück! In der Kleinstadt Wiesmoor im Landkreis Aurich (Ostfriesland) haben ganze 316 Einwohner etwas zu feiern: Bei der Postcode-Lotterie räumten sie insgesamt 1,4 Millionen Euro ab – die einen dabei mehr, die anderen weniger.

Eine Straße ist besonders vom Lotto-Glück gesegnet: Fünf Menschen, die alle in der gleichen Straße wohnen, haben mit insgesamt acht Lotto-Losen richtig abgeräumt. Pro Los gibt es satte 87.500 Euro – macht 700.000 Euro für die buchstäbliche Gewinnerstraße.

Lotto-Gewinn macht Kleinstadt reich – „Sind sprachlos“

„Wir sind sprachlos“, erklärt ein Paar von dort, das mit vier gekauften Losen sogar 350.000 Euro gewonnen hat. „Das ist für uns eine ganze Menge Geld“ – mit dem sie sich den Traum vom Eigenheim erfüllen wollen.

Die restlichen 311 Glückspilze aus Wiesmoor teilen sich die andere Hälfte der 1,4 Millionen Euro auf 404 Lose auf – das entspricht einem Gewinn von 1732 Euro pro Postcode-Los. Weil manche Einwohner jedoch auch zwei oder drei der Gewinnertickets besitzen, können sie sich über rund 5.1000 Euro freuen.

Über 400 Glückslose in Wiesmoor

Möglich ist die Verteilung des Los-Glückes auf so viele Teilnehmer durch das besondere Konzept der Postcode-Lotterie: Losbesitzer nehmen mit ihrem Postcode, der aus der Postleitzahl des Wohnortes und zwei automatisch vergebenen Buchstaben für ihre Straße besteht. Ein Postcode umfasst damit mehrere Privathaushalte – jeder kann bis zu drei Lose für je 12,50 Euro erwerben.

In jedem Fall dürfte es in der ostfriesischen Kleinstadt gerade jede Menge gut gelaunter Menschen geben – zumal die Postcode-Lotterie das Glück ihrer Teilnehmer quasi verdoppelt. Denn bei der Soziallotterie gehen mindestens 30 Prozent der Einnahmen an Förderprojekte in den Bereichen Chancengleichheit, sozialer Zusammenhalt sowie Natur- und Umweltschutz.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga