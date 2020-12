Lotto: Multimillionär löst Gewinn nicht ein – jetzt hat er nur noch wenige Stunden Zeit

Für viele Lotto-Spieler ist das unvorstellbar. Vor bereits drei Jahren erzielte ein anonymer Tipper eine riesige Gewinnsumme. Bis jetzt hat er diese jedoch noch nicht eingelöst.

Laut den Regeln des Lotto-Spiels hat der Unbekannte für die Abholung seines Gewinnes nur noch bis morgen Zeit.

Lotto: Unbekannter erzielt Riesengewinn

Am 1. April 2017 knackte ein anonymer Lotto-Spieler aus Baden-Württemberg mit seinem Tipp den stolzen Jackpot von 11,3 Millionen Euro. Doch seitdem warten die Mitarbeiter der Lotto-Annahmestelle im Kreis Reutlingen vergeblich auf den Unbekannten.

Das ist das Lotto-Spiel:

Das Wort Lotto stammt aus dem italienischen und französischen und bedeutet Anteil „Anteil“, „Los“, „Schicksal“ und „Glücksspiel“

Im Deutschen Kaiserreich gab es viele Landeslotterien

Anfang des 20. Jahrhundert wurden, um die Konkurrenz zu vermindern, die Lotterien zu mehreren Anbietern zusammengefasst

Lotto-Zahlen werden in den letzten Jahren vermehrt übers Internet getippt

Jedes Land hat ein anderes Ziehsystem, bei uns spielt man 6 aus 49, plus 1 aus 10

Trotz mehrerer Aufrufe gab sich dieser nicht bekannt. Das könnte dem Gewinner jetzt allerdings zum Verhängnis werden.

Die Regeln besagen nämlich, dass der Anspruch auf den Gewinn drei Jahre nach dem Kalenderjahr des Spiels erlischt. Demnach hat der Gesucht nur noch bis Donnerstag, dem Silvester-Tag, um 24 Uhr Zeit sich mit seinem gültigen Schein zu melden.

Seit drei Jahren warten die Lotto-Mitarbeiter auf den Unbekannten, der seinen Gewinn einlöst. Foto: picture-alliance/ dpa | Ulrich Perrey

Ein Sprecher der Toto-Lotto GmbH erklärt: „Meldet sich der Gewinner bis Jahresende nicht, fließen die 11,3 Millionen Euro vollständig in einen Topf für Sonderauslosungen kommen also bundesweit Lotto-Spielern in Form von Gewinnen wie Geldprämien oder Autos zugute“.

Der Gewinn ist steuerfrei, ein Grund mehr weshalb sich viele andere Lotto-Spieler an den Kopf fassen müssen. Auch der Sprecher bestätigt gegenüber dem „Südkurier“, dass es selten einen Gewinnverzicht in dieser Größenordnung gebe.

>> Anmerkung der Redaktion<<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.