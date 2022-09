Lotto: Glückspilz knackt Jackpot schon zum dritten Mal – immer mit denselben Zahlen!

Für einen Gewinn im Lotto braucht es eine gigantische Portion Glück. Die Wahrscheinlichkeit auf sechs Richtige liegt bei 1 zu 16 Millionen.

Kaum zu fassen also, wie hold die Götter einem Spieler aus Unterfranken waren. Der Mann gewann im Laufe der Jahre gleich drei Mal im Lotto – diesmal sage und schreibe 1,3 Millionen Euro!

Lotto-Spieler gewinnt 1,3 Millionen Euro – es ist sein dritter Gewinn mit denselben Zahlen

Einem Lottospieler aus Unterfranken ist das Unmögliche geglückt! Er hat rund 1,3 Millionen Euro gewonnen. Doch damit nicht genug! „Das ist das dritte Mal, dass ich mit diesen Zahlen bei Lotto 6 aus 49 gewinne“, verriet der Mann gegenüber „Lotto Bayern“.

Seit der Ziehung am 3. September hatte man nach dem Glückspilz gesucht, nun holte er sein Geld endlich ab.

Die Zahlen 3, 6, 36, 39, 43 und 49 hatten ihm schon zweimal zuvor Glück gebracht. In den ersten beiden Fällen hatte der Mann jeweils fünf Richtige gelandet. Den ersten Gewinn strich er bereits 1989 ein. Damals landeten rund 9000 Mark auf seinem Konto. Davon habe er die Hochzeit mit seiner Frau finanziert und beiden schöne Flitterwochen spendiert.

Ein Lotto-Spieler aus Oberfranken benutzt seit über 30 Jahren dieselben Zahlen – mit Erfolg! (Symbolbild) Foto: IMAGO / MiS

Vier Jahre später gewann der heute 66-Jährige dann noch einmal und konnte weitere 4000 Mark sein Eigen nennen.

Das Unfassbare dann im September: Die Zahlen 3, 6, 36, 39, 43 und 49 wurden gezogen – diesmal alle sechs. Diesmal steigt sein Kontostand um exakt 1.301.652,10 Euro.

Lotto-Gewinner will seinen Zahlen treu bleiben

„Wir bleiben bodenständig“, zeigte sich das Ehepaar gefasst. „Wir essen und kochen gerne gut und können uns so nun mehr leisten. Ein neuer Fernseher wäre schön und im nächsten Jahr vielleicht ein Automatik-Auto“, so ihre moderaten Pläne. „Die Gesundheit kann ich mir nicht kaufen, aber den Alltag ein Stück weit erleichtern und verschönern“, so der gesundheitlich angeschlagene Gewinner weiter.

Mehr zum Thema Lotto:

Ihren Glückszahlen will das Ehepaar treu bleiben. Der Mann aus Unterfranken will weiterhin Lotto spielen und einen Spielschein mit „seinen Zahlen“ zur Annahmestelle bringen. „Die wöchentliche Freude gönnen wir uns.“

>> Anmerkung der Redaktion

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.