Lotto: Mann verliert sein Haus – doch jetzt ist er Multimillionär!

Das Wort „Notlage“ wirkt fast schon wie eine Untertreibung, wenn man auf die kürzliche Lebenssituation dieses Lotto-Spielers blickt. Kein Hab und Gut mehr, nicht einmal mehr ein Dach über dem Kopf.

Ein schrecklicher Vorfall hatte dem Mann seine gesamte Existenz geraubt. Doch dann meinte es das Glück offenbar gut mit ihm. Ein Mega-Jackpot im Lotto veränderte sein Leben in wenigen Momenten komplett.

Lotto: Mann verliert bei Hurrikan alles

Doch beginnen wir mit der dramatischen Vorgeschichte. Vor wenigen Wochen traf Hurrikan „Ian“ auf die Ostküste der USA – und erwischte den Bundesstaat Florida mit verheerenden Auswirkungen. Rund 130 Menschen verloren in den Naturgewalten ihr Haus, Hab und Gut. Einer von ihnen: Unser kommender Lotto-Gewinner.

Denn an diesem absoluten Tiefpunkt in seinem Leben geschah das Unfassbare: Der Mann kreuzte die richtigen Zahlen auf seinem Lotto-Schein an – und knackte einen Mega-Jackpot! Plötzlich gehören ihm 500 Millionen US-Dollar.

Lotto-Jackpot beschert Mann 500 Millionen

Eine Summe, die sicherlich für so gut wie jeden Menschen auf diesem Planeten lebensverändernd wäre. Doch für jemanden, der zuvor gar nichts mehr hatte und plötzlich eine halbe Milliarde auf dem Konto sieht, dürfte der Wechsel um einiges krasser sein.

Mehr News:

Als der Mann seinen Gewinn abholte, teilte er seine bewegende Geschichte mit der Öffentlichkeit. Wie der „Karlsruhe Insider“ schreibt, musste dabei auch der Sprecher des Lotto-Unternehmens zugeben, dass man sich zwar für jeden Gewinner freue, aber dieser hier bedeutsamer zu sein scheine.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.