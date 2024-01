Lotto-Spieler knackt 800-Millionen-Jackpot – doch er könnte sofort die Hälfte verlieren

Jeder Lotto-Spieler träumt wohl von einem Gewinn, der das Leben innerhalb weniger Moment komplett verändert. In den USA erlebte ein Lotto-Spieler aus dem Bundesstaat Michigan zum Jahresbeginn einen solchen Glücksmoment.

Über lange Zeit wurde der Powerball-Lotto-Jackpot nicht geknackt. Doch kurz nach dem Jahreswechsel räumte ein US-Amerikaner ab. 800 Millionen Dollar Gewinn! Doch ob er diese Hammer-Summe komplett behalten darf, ist noch unklar.

Lotto: US-Amerikaner knackt Power-Ball-Jackpot

Vor der Powerball-Ziehung am Neujahrstag hatte den Jackpot über 34 Runden hinweg niemand geknackt. In der Folge war der Jackpot seit Oktober immer weiter angewachsen. Damals hatte der Sieger sogar eine noch höhere Summe eingestrichen: Im US-Staat Kalifornien konnte sich im Herbst ein Mensch über 1,76 Milliarden Dollar freuen (1,61 Milliarden Euro).

Etwa die Hälfte räumte nun ein US-Amerikaner aus Michigan ab. Wie die Michigan Lottery am Dienstag mitteilte, wurde das Siegerlos in einem Supermarkt im 8.000-Einwohner-Ort Grand Blanc verkauft. Wer sich über die Millionen freuen kann, ist noch unklar. Bisher hat sich der Sieger noch nicht gemeldet.

Fakt ist: Umgerechnet etwa 750 Millionen Euro warten auf den oder die Glückliche. Der Glückspilz hat fünf Zahlen aus 69 richtig tippt und darüber hinaus auch noch den Powerball, eine von 29 Kugeln, korrekt vorhersagt. Die Gewinnwahrscheinlichkeit liegt bei eins zu 292,2 Millionen.

Zum Vergleich: Beim deutschen 6 aus 49 liegt die Wahrscheinlichkeit für sechs Richtige plus Superzahl bei eins zu 139,8 Millionen. Der Maximal-Lotto-Jackpot ist gedeckelt, seit November 2023 liegt die maximale Gewinnsumme bei 50 Millionen Euro, vorher betrug sie 45 Millionen Euro.

Müssen rund 400 Millionen wieder abgegeben werden?

Sollte der Gewinner den Jackpot in den kommenden Tagen abholen, steht derjenige vor einer durchaus schwierigen Entscheidung: Nimmt man knapp 400 Millionen jetzt oder lässt man sich die 800 Millionen in Raten auszahlen? Denn das Jackpot-Modell in den USA sieht lediglich diese beiden Varianten vor.

Im Falle der Ratenzahlung würde die gesamte Gewinnsumme in 29 Jahren gestückelt ausgezahlt werden. So bekäme er die 800 Millionen in knapp 30 Jahren. Die 400 Millionen würden jetzt warten.