Lotto-Millionär tot gefunden – dramatische Wende nach großem Gewinn

Ein millionenschwerer Lotto-Gewinn – und schon stehen einem alle Türen zu einem besseren Leben offen. So erträumen es sich viele Spieler, die Woche für Woche ihre Tippscheine ausfüllen.

Doch nicht immer sorgt der Lotto-Geldregen für ein Leben ins Saus und Braus. So wie bei diesem armen Mann aus Schottland, der seine letzten Jahre völlig zurückgezogen lebte und schließlich im Alter von 73 Jahren verstarb.

Lotto-Spieler räumen 26 Millionen ab

Im Jahr 1995 hatten Paul Maddison und sein Geschäftspartner Mark Gardiner einen absoluten Mega-Gewinn im Lotto abgeräumt: Umgerechnet mehr als 26 Millionen Euro flossen auf ihre Konten, die Summe teilten sie untereinander auf.

Paul entschied sich, es von nun an ruhiger angehen zu lassen. Eigentlich stammt er aus Hastings in East Sussex – aber nun zog er ins schottische 47.000-Seelen-Städtchen Perth. Doch aus dem Seelenfrieden auf dem Land wurde nichts.

Zurückgezogenes Leben trotz Lotto-Gewinn

Denn kurz darauf ging seine Ehe in die Brüche – Gattin Ruth ließ ihn für einen anderen Mann sitzen. Wahrscheinlich um seinen Frust zu kompensieren, warf Paul daraufhin sein Geld aus dem Fenster: Umzug in eine Luxus-Villa mit sechs Schlafzimmern. Ein paar Jahre später bandelte er mit seiner Putzfrau Evelyn McGillivary an – und gaben sich 1997 an einem Strand auf Mauritius das Ja-Wort.

Doch auch danach hatte der Schotte keine Lust auf die große Öffentlichkeit. Das Paar kaufte sich ein Anwesen aus dem 16. Jahrhundert – „Rigbill Tower“ genannt – für rund 75.600 Euro. Dort lebten sie komplett zurückgezogen – und abgesichert durch Security-Kameras, ferngesteuerte Tore und eine Gegensprechanlage. Nur, um das Schloss 2008 wieder zu verkaufen. Für rund 3 Millionen Euro. Ein Top-Geschäft.

Das Paar zog erneut in die Region rund um Perth – wo Evelyn nach einem gesundheitlichen Rückschlag verstarb. Auch Paul starb schließlich am 28. November 2023, berichtet der „Mirror“. Das große Lotto-Leben brachte ihm zwar ein wohlhabendes, aber nicht immer glückliches Leben.

Geschäftspartner verprasst sein Geld

Mit seinen Millionen ging er jedoch stets vergleichsweise vernünftig um. Sein ehemaliger Geschäftspartner Mark Gardiner hatte sein Geld nämlich nach einigen Jahren komplett verprasst (>> mehr dazu HIER).