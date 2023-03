Lotto: Krasser Absturz nach Gewinn – 16-Jährige schmeißt Millionen aus Fenster

Da ging einiges schief… Vom Millionen-Gewinn im Lotto träumt jeder – doch wenn man dann plötzlich einen mindestens siebenstelligen Betrag auf dem Konto hat, kann das den ein oder anderen schnell überfordern. Erst recht, wenn man noch ein Teenager ist und entsprechend wenig Erfahrung mit Geld und Finanzen hat.

So erging es Callie Rogers im Jahr 2003. Mit gerade einmal 16 Jahren wurde sie zur jüngsten Lotto-Gewinnerin Großbritanniens – und räumte als Jugendliche knapp über zwei Millionen Euro ab! Was in den Jahren darauf folgte, war ein tragischer Absturz…

Lotto: 16-Jährige gewinnt zwei Millionen

Callie warf mit ihrem neuen Vermögen nur so um sich. „Ich war zu jung“, erinnert sie sich. „Über Nacht wurde ich vom sorglosen Kind zum Erwachsenen.“ Zwar dachte Callie auch an ihre Familie und Freunde, schenkte ihnen zusammen fast 570.000 Euro. Aber gleichzeitig gab es eben auch andere, teils sehr fragwürdige Ausgaben.

Über 20.000 Euro flossen in Schönheits-Operationen, 340.000 Euro gab sie für teure Klamotten aus. Und: Alleine das Kokain bei ihren Party-Exzessen kostete sie über 280.000 Euro. Kokain nahm Callie erstmals mit 21, baute dann jedoch im Rausch einen Unfall und bekam ein knapp zweijähriges Fahrverbot.

All diese Ausgaben addieren sich zu insgesamt zwei Dritteln ihres Lotto-Gewinns, der nun bereits futsch war. Bis zum Jahr 2021 – Callie war mittlerweile 34 Jahre alt – war der gesamte Zwei-Millionen-Betrag aufgebraucht.

Lotto: Callie sieht Gewinn als „Fluch“

Im Gespräch mit dem britischen Sender ITV gab sie zu, in all den Jahren unter Depressionen gelitten und sogar einen Suizidversuch unternommen habe: „Ich wusste nicht, wer mich wirklich wegen meiner Persönlichkeit mochte, und dann der ganze Stress mit all dem Geld. Ich wollte einfach wieder zurück zu einem normalen Leben. Ich kämpfe noch immer mit Vertrauensproblemen.“

Heute beschreibt Callie ihren Lotto-Gewinn als „Fluch“ – doch die vierfache Mutter hatte nicht nur mit den Folgen ihres Umgangs mit Geld zu kämpfen. Im Jahr 2018 wurde sie Opfer einer brutalen Attacke durch zwei Frauen. Die Folgen: Gebrochene Rippen, ausgeschlagene Zähne, eine Gehirnerschütterung – und ein permanenter Sehschaden.

Doch Callie will sich nicht unterkriegen lassen. Sie arbeitet hart daran, ihr Leben in den Griff zu bekommen – sie studiert, um als Krankenschwester an der University of Central Lancashire zu arbeiten.

Lotto-Regeln werden angepasst

„Wir alle machen Fehler im Leben und ich habe einige gemacht, als ich jung und naiv war“, sagte sie gegenüber „The Sun“. „Aber im Lotto zu gewinnen war ein großer Teil davon, die Person zu werden, die ich heute bin – und ich bin stolz darauf, wer ich bin.“

Damit andere junge Mädchen nicht dasselbe Schicksal erleiden wie sie, hat Callie sich dafür eingesetzt, dass die Lotto-Gesellschaften das Mindestalter für Teilnehmer auf 18 Jahre erhöhen. Eine Regelung, die im April 2021 dann auch tatsächlich umgesetzt wurde.

