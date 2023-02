Lotto: Mann knackt Millionen-Jackpot – und das ausgerechnet in DIESER Stadt

Der Einsatz lag bei einem Dollar – und der Gewinn bei 15 Millionen. Nur beim Lotto kann sich eine derart kleine Investition derart lohnen. Dafür braucht es allerdings verdammt viel Glück. Davon hatte dieser Spieler nicht so viel (hier mehr dazu).

Und Glück ist das Stichwort, denn das Wort hatte bei diesem Lotto-Gewinn gleich eine doppelte Bedeutung.

Lotto-Spieler kauft Los im Supermarkt – verrückt, was dann passiert

Für umgerechnet gerade einmal 94 Cent kaufte sich am 4. Januar ein Mann aus Luck, Wisconsin (USA) ein Megabucks-Los. Da wusste er noch nicht, dass er damit den Jackpot im Wert von umgerechnet mehr als 14 Millionen Euro knacken sollte. Wie der „Mirror“ berichtete, konnte er sein Glück kaum fassen. „Träume werden wirklich war.“ Ob der Ort „Luck“ – zu Deutsch „Glück“ – wohl etwas damit zu tun hatte?

Das Los hatte er in dem Supermarkt Wayne’s Food Plus erstanden. Der bekam für den Verkauf ebenfalls einen ordentlichen Batzen, und zwar knapp 94.000 Euro. Für den Geschäftsführer des Marktes vergingen die folgenden Tage wie im „Wirbelwind“. Er erhielt „viele Anrufe“ und „viele Fragen“ wurden an ihn gerichtet. Die Presse wollte mit ihm Interview führen und der Laden wurde von Kunden überrannt.

Verkaufsstelle nach Gewinn überrannt

„Die Leute von der Lotterie haben mir gesagt, dass Sie jetzt das Mekka sein werden“, so der Geschäftsführer. „Sie haben ein großes Los verkauft. Sie werden der Ort sein, an den man geht. Bis jetzt hat sich das immer bewahrheitet.“ Und so war es auch. Es kamen derart viele Kunden, dass sie teils stundenlang in der Schlange stehen mussten, um ein Los ergattern zu können.

„In letzter Zeit war es wirklich verrückt“, erzählte eine Angestellte. „Eine Menge Leute kommen herein und wollen Lose in diesem Laden kaufen.“ Die meisten interessierten sich vor allem für die Mega-Millions-Ziehung, denn der damalige Jackpot lag bei 1,35 Millionen Dollar, was umgerechnet 1,27 Millionen Euro entspricht. Es war der drittgrößte Gewinn der Lotterie. Der wurde am 13. Januar allerdings in Maine geknackt. Damit dürfte der Andrang bei dem Geschäft wieder etwas zurückgegangen sein.

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.