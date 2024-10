Lotto: 20-Jähriger kündigt Job nach Multimillionen-Gewinn – jetzt will er „ein bisschen Spaß haben“

Es ist wohl der Traum vieler Menschen: Im Lotto so dick abzusahnen, um ausgesorgt zu haben und nicht mehr arbeiten zu müssen. Für einen jungen Lottospieler aus den USA ist dieser Traum zur Realität geworden.

Shane Missler gewann 2018 eine enorme Summe durch einen Lottogewinn. In der Folge kündigte er seinen Job und entschloss sich, das Leben zu leben, statt weiterhin seinen Job auszuüben. Er hat seit seinem Gewinn ein anderes Ziel verfolgt: Möglichst viel Spaß in und am Leben zu haben und auch anderen Leuten etwas Gutes zu tun.

Lotto: 20-Jähriger räumt ab und schmeißt Job hin

Sein Arbeitsleben hatte gerade erst angefangen, da war es auch schon wieder vorbei. 2018 ist Missler über Nacht zum Multimillionär geworden. Bei der Jackpotziehung sahnte er über 450 Millionen US-Dollart (über 400 Millionen Euro) ab. Von jetzt auf gleich hat sich der 20-Jährige aus Tampa im Süden der USA keine Gedanken mehr über Geld machen müssen.

Er entschied sich, satte 280 Millionen direkt zu bekommen, statt die vollen 400 Millionen in Raten zu erhalten. Eine der ersten Dinge, die er nach seinem Gewinn tat, war, seinen Job zu kündigen. Er hatte so viel Geld gewonnen, dass er auf sein Gehalt keineswegs mehr angewiesen war.

„Ich bin erst 20, aber ich hoffe, dass ich es nutzen kann, um einer Vielzahl von Leidenschaften nachzugehen, meiner Familie zu helfen und etwas Gutes für die Menschheit zu tun“, sagte er. Diesen Worten ließ er Taten folgen. Mit Besuchen bei sämtlichen Großevents wie Basketballspiele oder Boxkämpfen erfüllte er sich und seinen Liebsten einige Lebensträume.

Junger Millionär plant nach Gewinn ein „Vermächtnis“

Dass für Missler seit seinem XXL-Gewinn der Spaß im Vordergrund steht, ist kein Geheimnis. Und doch ist dies nicht das einzige, was ihn antreibt. „Ich beabsichtige, mich um meine Familie zu kümmern, dabei etwas Spaß zu haben und einen Weg zum finanziellen Erfolg zu ebnen, damit ich ein Vermächtnis weit in die Zukunft hinterlassen kann“, sagte der Lotto-Millionär der „Tampa Times“.

Wie genau er dies letztlich umgesetzt hat, ist nicht bekannt. Seine Geschichte ist jedenfalls einzigartig und kaum zu fassen. Mit nur 20 Jahren konnte seine Arbeit hinter sich lassen und das tun, wovon viele Menschen träumen: Das Leben auch ohne Job zu genießen und viel Zeit für Freunde und die Familie zu haben.