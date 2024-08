Lotto-Spieler räumt über 400 Millionen Euro ab – er ruft sofort seinen Chef an

Mit Anfang 20 sind viele junge Menschen gerade dabei, sich ihre eigene Zukunft aufzubauen. Die Schule ist abgeschlossen, man steckt mitten im Studium oder in der Ausbildung – oder man geht bereits die ersten Schritte im Arbeitsleben. Am wichtigsten ist dabei für die meisten, möglichst schnell finanziell auf sicheren Beinen zu stehen.

Ein Geldregen von mehreren Hundert Millionen Euro käme da natürlich gelegen – aber das sind ja nur alberne Träumereien. Oder etwa doch? Nun, Shane Missler aus dem US-Bundesstaat Florida hat genau das erlebt. Er war gerade einmal 20 Jahre alt, als er plötzlich im Lotto den viertgrößten Jackpot aller Zeiten knackte – und plötzlich um satte 451 Millionen US-Dollar (~ 413 Millionen Euro) reicher!

Lotto-Gewinner knackt 451-Millionen-Jackpot

Okay, man muss hier genau auf die Zahlen gucken. Ja, Shane knackte im Jahr 2018 den Jackpot von besagten 451 Millionen US-Dollar – weil er sich allerdings für eine Pauschalauszahlung entschied und noch entsprechende steuerliche Abgaben zahlen musste, landeten am Ende „nur“ 282 Millionen US-Dollar (~ 258 Millionen Euro) auf seinem Konto. Ein verschmerzbarer Deal.

„Oh. Mein. Gott.“ – Das waren die einzigen Worte, die der völlig verblüffte Shane in der Nacht der Lotto-Ziehung vor rund sechs Jahren auf Facebook postete. Er hatte den Tippschein in seiner Heimatstadt Port Richet gekauft, ließ seine Zahlen über ganz zufällig über das „Quick-Pick“-Prinzip auswählen. Dass er dennoch am Ende zum Multimillionär wurde, schrieb er seiner Grundeinstellung und seinem positiven Denken zu.

Und was macht der junge US-Amerikaner nun mit dem ganzen Geld? Da hat Shane schon reihenweise Pläne – nur eine Sache will er offenbar nicht mehr tun: arbeiten!

20-Jähriger kündigt sofort seinen Job

Denn sehr schnell nach seinem Gewinn meldete er sich bei seinem Chef – und kündigte seinen Job! Das bestätigte dem „Mirror“ zufolge Shanes Anwalt. Der junge Mann aus Florida hatte zuvor in einem Unternehmen gearbeitet, das Hintergrundchecks von Mitarbeitern diverser Unternehmen durchführt.

Nun hat Shane also die Zeit, das Geld anderweitig einzusetzen. „Ich bin erst 20, aber ich hoffe, dass ich damit eine Reihe von Leidenschaften verfolgen, meiner Familie helfen und etwas Gutes für die Menschheit tun kann“, kündigt er an. „Ich habe vor, mich um meine Familie zu kümmern, nebenbei etwas Spaß zu haben und mir einen Weg zum finanziellen Erfolg zu bahnen, damit ich ein Vermächtnis hinterlassen kann, das weit in die Zukunft reicht.“

Ein bisschen Lotto-Luxus gönnt sich der frisch gebackene Multimillionär allerdings dann doch. Sei Instagram-Account zeigt ihn immer wieder auf Reisen oder beim Besuch von Box- und UFC-Kämpfen, die er sich nun leisten kann.

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.