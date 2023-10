Lotto-Gewinnerin macht Männern pikantes Angebot – doch das geht nach hinten los

Ein Lotto-Gewinn ist eine lebensverändernde Erfahrung – erst recht, wenn man bereits mit jungen Jahren plötzlich zum Millionär wird, ohne sich jemals groß über einen eigenen Finanzhaushalt Gedanken gemacht zu haben. Genau das ist Jane Park im Jahr 2013 passiert.

Mit gerade einmal 17 Jahren wurde die Schottin damals zur jüngsten Lotto-Gewinnerin in der Geschichte ihres Landes. Über Nacht landete plötzlich eine Million auf dem Konto der Jugendlichen. Was folgte, waren aufregende Jahre in Saus und Braus. Nur die Liebe und Janes Suche nach Mr. Right verlief zunächst alles andere als zufriedenstellend.

Lotto-Millionärin sucht Partner

Nach dem Lotto-Gewinn warf Jane erstmal direkt ihren 9-Euro-Aushilfsjob hin und zog aus der Zweizimmerwohnung aus, in der sie mit ihrer Mutter lebte. Das plötzliche Vermögen ließ sie in einen extravaganten Lifestyle abdriften: Luxusautos, Designerkleidung, Immobilien – sowie neue Brüste und Beauty-Eingriffe an Po und Zähnen.

Nur eine Sache fehlte noch zu ihrem Glück: Ein fester Partner. Liebe konnte sie sich von ihrem Vermögen eben nicht kaufen – oder doch? Im November 2018 rief sie eine Webseite ins Leben, auf der sich Männer als ihr Freund bewerben konnten. Für die gemeinsamen Dates stellte Jane knapp 70.000 Euro zur Verfügung. Dass dabei jedoch auch einige unangenehme Rückmeldungen folgten, dürfte wohl niemanden überraschen.

Tausende von Bewerbungen erhielt die damals 22-jährieg Millionärin – doch der Richtige war einfach nicht dabei. Ganz im Gegenteil. Irgendwann postete sie verzweifelt auf Instagram „Want: Cuddles. Received: Struggles“ – was so viel bedeutet wie: „Wollte kuschlen, bekam Kämpfe.“ Dazu schrieb sie: „Mit Männern umzugehen ist wie der Versuch, mit Acrylnägeln Kleingeld vom Boden aufzuheben.“

Es sollte einfach nicht klappen in der Liebe – Ende 2019 wurde Jane sogar von Tinder verbannt. Doch gut Ding will Weile haben, wie man so schön sagt. Und wer jetzt auf Janes Instagram-Seite blickt, sieht doch tatsächlich Fotos, die auf ein Happy End schließen lassen.

Happy End für Jane?

Im Mai 2023 zeigte sich die nun 27-Jährige Arm in Arm mit einem fesch gekleideten Mann an ihrer Seite. Dazu schrieb sie: „A relationship is on the rocks“. Na, da scheint sie ja tatsächlich doch noch Glück in der Liebe gefunden zu haben!

Ihre rund 215.000 Follower sind auf jeden Fall hin und weg. „Glückwunsch. Ihr beide seht wunderschön zusammen aus“, schreibt ein Nutzer. Eine andere Userin pflichtet bei: „Liebenswertes Pärchen.“

