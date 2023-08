Lotto: Frau ist längst Millionärin und weiß es nicht – fast hätte sie alles verloren

Unzählige Menschen auf der ganzen Welt kaufen sich jeden Tag ein Lotto-Los, hoffen ihr Leben lang vergeblich auf den ganz großen Gewinn. Für einige Lotto-Spieler scheint das tägliche Glücksspiel schon so normal geworden zu sein, dass sie sogar vergessen, ihre Gewinnzahlen zu prüfen.

Nur so ist zu erklären, wie eine Frau in den USA ihren Schein über Monate vergessen hatte – und sie genau das beinahe den Gewinn gekostet hätte.

Lotto-Spielerin fährt monatelang mit Millionen-Schein herum

Die Lotto-Spielerin aus Somerville (liegt im US-Bundesstaat Alabama) hatte bereits Anfang April an der großen Powerball-Ziehung teilgenommen, bei der kein Gewinner ermittelt werden konnte.

Deshalb rief das Glücksspielunternehmen Ende April alle Lotto-Spieler dazu auf, ihren Schein noch einmal zu prüfen, da sich bisher kein glücklicher Gewinner gemeldet hatte. Die Frau, die ihr Powerball-Ticket in einem Supermarkt in Corinth (Mississippi) gekauft hatte, fand ihren Schein schließlich im Handschuhfach ihres Autos. Das berichtet der britische „Mirror“. Zu diesem Zeitpunkt war die Ziehung der Gewinner-Zahlen schon Monate her.

Lotto-Glück kurz vor knapp: Gewinner-Los wäre bald abgelaufen

Die US-Amerikanerin hatte dennoch Glück, denn die zuständige „Mississippi Lottery Corporation“ hatte angekündigt, dass das Millionen-Los erst am 30. September 2023 ablaufen würde – damit wäre auch der Gewinn in Höhe von einer Million US-Dollar futsch gewesen.

Die Frau aus Alabama war die einzige, die fünf Zahlen richtig getippt hatte. Die Chance, beim Powerball-Lotto eine Million Dollar zu gewinnen, liegt laut „Mirror“ bei 1:11.688.053,52. Die Wahrscheinlichkeit für die Gewinnerin, nach Ablauf der Gewinnfrist und dem Verlust von einer Millionen Dollar, erneut so eine hohe Summer zu gewinnen, ist also kaum zu erfassen.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.