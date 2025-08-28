Lotto-Gewinnerin verprasst Million – dann wird es blutig

Für viele Menschen klingt der Traum vom Lotto-Gewinn wie der erste Schritt in ein sorgenfreies Leben. Doch das Millionen-Glück von Patricia S. aus München endete in einem blutigen Drama.

Der heute 58-Jährigen gelang im Jahre 2018 das, wovon viele Lotto-Spieler träumen: Sie tippte sechs Richtige auf ihrem Schein, räumte 1,2 Millionen Euro ab. Doch in aller Euphorie ging die Gewinnerin nicht allzu nachhaltig mit dem neuen Reichtum um. Die Folge: Ein blutiges Drama.

Lotto-Gewinn endet in Mordkomplott

Nur fünf Jahre nach dem Lotto-Gewinn, so berichtet „Bild„, war das neue Vermögen von Patricia S. schon ziemlich aufgebraucht. Die Münchnerin hatte sich einen luxuriösen Lebensstil finanziert, ließ sich sogar „Comtesse“ nennen – der französische Begriff für „Gräfin“.

Um nicht auf weiteren Glamour verzichten zu müssen, benötigte die „Comtesse“ dringend neues Geld – und ihr Ehemann (56) hatte offenbar noch einiges auf dem Konto. Also fasste Patricia S. gemeinsam mit ihrer Tochter (!) den Plan, ihren Gatten töten zu lassen! Der Mann, mit dem sie seit 17 Jahren verheiratet war!

Das wirft ihr zumindest das Landgericht München vor. Hier wurde Patricia S. am Mittwoch (27. August) der Prozess gemacht. Die Anklage: S. und ihre Tochter sollen den bulgarischen Auftragskiller Radi S. (33) angeheuert haben, damit der für eine 50.000-Euro-Belohnung ihrem Ehemann den Gar aus macht. Mit einer Axt und einem Messer überfiel der Attentäter im Februar 2024 den Gatten der Lotto-Millionärin – er überlebte den Angriff jedoch knapp, weil ihm ein Nachbar zu Hilfe eilte.

Lotto-Millionärin gesteht Mordplan

Jahrelang wollte der Mann nicht glauben, dass es seine eigene Gattin war, die ihn für Geld hatte töten lassen wollen. Doch vor dem Landgericht München gestand Patricia S. nun das Mordkomplott an ihrem Ehemann – während ihre Tochter jegliche Beteiligung abstritt.

Patricia S. wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Ihre Tochter und deren Ehemann müssen für zehn Jahre hinter Gitter.