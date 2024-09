Lotto-Spieler knackt Millionen-Jackpot – doch er muss den Gewinnschein sofort abgeben

Viele Menschen, die regelmäßig Lotto spielen, haben längst Pläne mit dem möglichen großen Geld geschmiedet. Ein großes Haus, das Traumauto oder ein Luxusurlaub sind nur einige der Möglichkeiten, die ein saftiger Lotto-Gewinn wahr machen könnte.

Ein Lotto-Spieler aus den USA hatte das einmalige Glück, tatsächlich die Million zu gewinnen. Doch statt der Erfüllung von Luxuswünschen hat der Familienvater seinen Gewinnschein sofort weitergegeben – aus seiner Sicht blieb ihm keine andere Wahl.

Lotto-Gewinner gibt Schein sofort weiter

Einige Lotto-Spieler warten jahrzehntelang auf den großen Gewinn, pumpen ihre Ersparnisse in die Jagd nach dem Geld. Alles nur für einen zufälligen Moment, in dem das Glück auf ihrer Seite sein muss. Die Wahrscheinlichkeit, im Lotto zu gewinnen, ist statisch sehr gering – umso unfassbarer, was ein Lotto-Gewinner aus den USA machte, als er plötzlich Millionär wurde.

Wie das US-amerikanische Onlineportal „WLBT3“ berichtet, wollte der Vater eines Sohnes nämlich nicht einen Cent seines Gewinns von einer Million Dollar (umgerechnet knapp 900.000 Euro) für sich behalten. Er wollte kein Haus, kein Traumauto und keinen Luxusurlaub – sondern nur, dass sein Sohn und dessen Frau aus seinem Eigentum ausziehen. Deshalb verschenkte der US-Amerikaner, der im Prince William County im Staat Virginia lebt, sein Gewinnerticket an seinen Sprössling Aaron Andrews.

Lotto: „Ich habe einen großartigen Vater“

Der junge Mann hatte im April 2024 geheiratet, lebte seitdem mit seiner Frau im Keller des Hauses seines Vaters. „Das war der beste Weg, ihn aus meinem Keller zu bekommen“, scherzte der Lotto-Gewinner über seine selbstlose Geste.

„Ich habe einen großartigen Vater, der immer auf mich aufgepasst hat“, erklärt Andrew wiederum. Er und seine Frau haben sich dazu entschieden, die Gewinnsumme auf einen Schlag ausgezahlt zu bekommen, anstatt 1.000 Dollar pro Woche. Von dem Lotto-Gewinn möchte sich das Paar ein eigenes Haus kaufen.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.