Lotto: Junge Frau erlebt Wunder – und bekommt mit nicht mal 20 einen unerwarteten Geldsegen

Es gibt eine Zeit im Jahr, da darf sich jeder Mensch wünschen, was er möchte – und das ist an Weihnachten. Und selbst zu den Feiertagen wird eine junge Frau aus dem US-Bundesstaat Maryland wohl nicht geahnt haben, im Lotto zu gewinnen.

Doch genau das passierte. Ein kleines Geschenk ihrer Eltern entpuppte sich als wahrer Geldsegen für die junge Frau.

Lotto: Studentin bekommt bestes Weihnachtsgeschenk ihres Lebens

Wie „Mirror“ berichtet, bekam die 18-Jährige von ihren Eltern am ersten Weihnachtsfeiertag ein billiges Rubbellos als Strumpffüllung geschenkt. Insgesamt waren in dem Strumpf drei Rubbellose mit einem Preis von 3 Dollar (2,50 Euro). Als die junge Frau aufwachte, öffnete sie ihr Geschenk und konnte es kaum fassen.

Denn tatsächlich zog sie mit allen drei Rubbellosen den Jackpot beim „Peppermint Payout Spiel“. „Es war schockierend und ein seltsames Gefühl. Es war surreal“, versuchte sie ihre Gefühle zu beschreiben. Der Wert der ersten beiden Rubellose ist fast nicht der Rede wert: 1 Dollar und 2 Dollar. Doch für das letzte regnete es glatte 30.000 Dollar.

Ihr Vater, der die Rubbellose in einem Geschäft in Montgomery County gekauft hatte, verriet, dass er sie ihrer Tochter als billiges Geschenk für den Strumpf schenkte. Nie im Leben hätte er gedacht, dass sich dahinter ein solcher Lotto-Gewinn verbergen würde. Seine Tochter erwies sich als wahrer Glückspilz, denn es war das erste Mal, dass sie im ein Glücksspiel spielte. Die Collage-Studentin mit dem Hauptfach Digitale Kunst weiß auch schon, was sie mit dem Geld anstellen will. „Sie plant, den Rubbellos-Gewinn auf ihr Sparkonto einzuzahlen“, zitiert „Mirror“ die Maryland-Lotterie nachdem die glückliche Siegerin ihren Gewinn abholte.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.