Lotto: Ehepaar gewinnt Millionen – doch mit dem Geld zerbricht alles

Der große Lotto-Gewinn ist der Traum vieler Menschen – schließlich hoffen sie, dass das Geld all‘ ihre Probleme lösen kann.

Bei einem Ehepaar, das etwa 170 Millionen Euro gewann, trat jedoch das Gegenteil ein. Nach dem Gewinn ging nicht nur ihr gemeinsames Leben den Bach runter, auch ihre Kinder litten an den Folgen des Lottoglücks.

Lotto-Spieler trennen sich kurz nach dem großen Gewinn

Adrian und Gillian Bayford verbrachten gerade einen normalen, gemütlichen Abend auf dem heimischen Sofa, als sich ihr Leben von Grund auf änderte. Im Fernsehen erfuhren die Lotto-Spieler, dass sie den „EuroMillions“-Jackpot in Höhe von 148 Millionen Pfund (umgerechnet etwa 170 Millionen Euro) geknackt hatten.

Hatte das Paar bisher jeden Cent zweimal umdrehen müssen, konnte es sein Glück zunächst kaum fassen, berichtet der britische „Mirror“. Ebenso wenig rechneten die beiden wohl damit, dass der Gewinn ihre Familie schon bald „auseinander reißen“ würde, wie Gillian ein paar Jahre später erzählt. „Das Geld sollte alle glücklich machen“, so die traurige Gillian, die sich schon 15 Monate nach dem Gewinn von ihrem Ehemann Adrian scheiden ließ.

Die Eheleute teilten das Geld auf. Gillian eröffnete mit einem Freund eine Immobilienfirma und heiratete noch einmal, während Adrian sich mit einer 16 Jahre jüngeren Frau verlobte.

Lotto-Gewinner: „Der Abschied von seinem alten Leben hat ihm Pech gebracht“

Als auch diese Beziehung scheiterte, machte der 41-Jährige kurzen Prozess und verkaufte die 10-Millionen-Pfund-Villa, die er damals mit Gillian gekauft hatte, mit großem Verlust. Doch das war dem Millionär egal, wie Freunde sagen. „Er wollte den Luxushaufen einfach nur loswerden. Er gibt dem Haus die Schuld für all das Pech, das er in der Liebe hatte. Er sagt, der Abschied von seinem alten, glücklichen Leben habe ihm all das Pech gebracht, das er hatte.“

Der Lotto-Gewinn hatte sogar auch handfeste Folgen für den Sohn des ehemaligen Gewinner-Ehepaares. Der 13-Jährige wurde von seiner 15-jährigen Schwester mit einem Quad angefahren, lag daraufhin eine Zeit im künstlichen Koma. Adrian machte sich schwere Vorwürfe wegen des Unfalls, da er beiden Kindern erlaubt hatte, mit dem Fahrzeug durch das Anwesen zu fahren.