Lotto: Mann knackt gleich zwei Mal den Mega-Jackpot – von dieser Summe kann Lotto-König Chico nur träumen

Einmal im Lotto gewinnen – das ist der Traum vieler. Aber den Jackpot gleich zwei Mal abräumen? Für viele ist das unvorstellbar, doch für einen Mann aus den USA wurde das Wirklichkeit.

Zwei Mal kaufte er an der gleichen Tankstelle ein Rubbellos, zwei Mal räumte er den Lotto-Jackpot in Höhe von zehn Millionen US-Dollar ab. Da staunt wohl selbst Lotto-König Chico, der im September 2022 stolze 9,9 Millionen Euro im Lotto absahnte.

Lotto: Mann gewinnt zwei Mal in einem Jahr

Wayne Murray aus New York heißt der glückliche Mann, der innerhalb eines Jahres zwei Mal den Jackpot der „New York Lottery“ abgeräumt hat. Laut eines Berichts des Schweizer „Blick“ hielt der Mann vor rund einem Jahr an einer Tankstelle an der Avenue H in Brooklyn an, kaufte ein Los und gewann zehn Millionen US-Dollar.

Wenige Woche vor Weihnachten kaufte Wayne Murray nun erneut an Los an derselben Tankstelle. Dann passierte das Unfassbare! Es ist kaum zu glauben, aber der Mann räumte schon wieder den Jackpot in Höhe von zehn Millionen Euro ab.

So hoch war seine Gewinnchance

30 Dollar kostet ein Los der „X Series 200x Black Titanium“. Bei der Lotterie müssen die Spieler ihre Zahlen mit den Gewinnnummern vergleichen. Der Geldwert der Gewinnnummern kann dann noch einmal mit bis zu 200 Mal multipliziert werden, wenn er denn auf dem Rubbellos auftaucht.

Bei ersten Lottogewinn lag die Gewinnchance bei 1 zu 4,32 Millionen, beim zweiten Jackpot bei 1 zu 3,5 Millionen Euro. Murray selbst ließ nach seinem zweiten unglaublichen Gewinn von der Lotterie ausrichten: „Es fühlt sich sehr überwältigend, aber auch befreiend an!“.