Nach Millionen-Sieg beim Eurojackpot – Lotto-Konzern warnt: „Hält man am besten geheim“

Riesige Freude im Rhein-Main-Gebiet! Am Freitag, dem 17. Oktober, wurde der Eurojackpot mit den Zahlen 18, 21, 34, 35, 46 und den Eurozahlen 2 und 3 geknackt. Der Gewinn? Sensationelle 69.169.88,10 Euro! Damit geht der komplette Jackpot an einen Lotto-Spieler aus Hessen.

Wie Lotto Hessen mitteilt, wurde die einmalige Glückszahlen-Kombination europaweit nur einmal richtig getippt. Deutschland, Baden-Württemberg und Polen dürfen sich ebenfalls freuen: In der zweiten Gewinnklasse wurden zwei weitere Millionäre gekürt. Diese freuen sich jeweils über rund 1,2 Millionen Euro.

Irrer Lotto-Gewinn in Hessen

Die Ziehungen für den Eurojackpot finden immer dienstags und freitags in Helsinki statt. Insgesamt beteiligen sich 19 Länder an der größten europäischen Zahlenlotterie. Der aktuelle hessische Lotto-Sieger gab den Tippschein anonym in einer der rund 2.000 Verkaufsstellen ab und muss sich nun mit der Originalspielquittung bei Lotto Hessen melden.

Martin J. Blach, Sprecher der Geschäftsführung von Lotto Hessen, gratuliert voller Freude: „Wenn aus einem kleinen Einsatz viele Millionen werden, dann ist das schon ein besonderer Glückstreffer. Schreien Sie Ihre Freude ruhig so laut hinaus, wie Sie können – aber eher in Ihren eigenen vier Wänden, denn eine solche Summe hält man am besten geheim. Dann können Sie Ihr Glück in vollen Zügen genießen.“

++ Eurojackpot geknackt! Deutscher gewinnt fast 70 Millionen ++

Blach erinnert auch an einen Vorfall vom Frühjahr: Damals fand ein Familienvater aus Hessen seine 15,3 Millionen Euro Spielquittung erst nach sechs Monaten wieder. Das soll dem aktuellen Glückspilz möglichst nicht passieren. Der Gewinner oder die Gewinnerin hat nun Zeit, den Schein einzulösen.

Nächster Jackpot in Hessen

Für Lotto Hessen ist dieser Gewinn bereits der dritte große Jackpot-Erfolg in diesem Jahr. Im Februar sicherte sich eine Tippgemeinschaft aus Nordhessen 87,9 Millionen Euro, den zweithöchsten Lotto-Gewinn in der Geschichte des Bundeslands. Nur einmal, im Mai 2021, fiel ein noch höherer Gewinn mit stolzen 90 Millionen Euro ins Rhein-Main-Gebiet.

Dieser neue Triumph bestätigt erneut, dass Hessen wahrlich eine Lotto-Hochburg ist. Der mysteriöse Glückspilz hat nun die Chance, sein Leben von Grund auf zu verändern – sobald er den Gewinn einlöst. Bis dahin bleibt die Frage: Wer hat den millionenschweren Spielschein in der Tasche?

