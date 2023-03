Lotto-Spieler knackt Jackpot – nur weil er diesen Fehler macht

Glück im Spiel! Während manch einer sein Leben lang Lotto spielt, ohne den erhofften Jackpot zu knacken, kann es auch ganz anders gehen. Das beweist nun ein Beispiel aus den USA.

Dort räumte ein Lotto-Spieler den ganz großen Gewinn ab. Dem voraus ging allerdings ein Fehler des Mannes, der ihn zunächst richtig ärgerte. Doch dann wurde sein Leben auf den Kopf gestellt.

Lotto: Spieler verpasst erst Gewinn

Was war passiert? David Lewandowski wohnt im beschaulichen Mooresville in North Carolina und spielt regelmäßig Lotto. Kürzlich traf ihn der Schock. Er hatte einen riesigen Haufen Geld verpasst.

Denn als er sein übliches Ticket kaufen wollte, verpatzte er die Online-Bezahlung. Davon berichtet der „Mirror“. Hätte die Bezahlung funktioniert, wäre David durch seinen geplanten Lotto-Schein allerdings um umgerechnet satte 160.000 Euro reicher gewesen.

Lotto-Gewinn am nächsten Tag

Viele hätten in diesem Fall vermutlich die Flinte ins Korn geworfen und sich selbst verflucht. Doch statt sich zu ärgern, spielte David Lewandowski am nächsten Tag einfach nochmal. Und siehe da: Dieses Mal bezahlte er korrekt und strich einen Lotto-Gewinn in Höhe von 205.000 Euro ein. Ein höherer Gewinn – nur weil er tags zuvor bei der Bezahlung einen Fehler gemacht hatte.

„Ich habe den Kauf erst am nächsten Tag abgeschlossen. Hätte ich aufgepasst und es beim ersten Mal richtig gemacht, hätte ich nicht gewonnen“, zitiert der „Mirror“ den glücklichen Gewinner, der auch schon gleich konkrete Pläne für sein neu gewonnenes Geld hat.

Lotto-Gewinner hat klaren Plan

Was genau? Die Kohle soll jedenfalls nicht auf dem Konto verkommen. Stattdessen will David es in eine Immobilie stecken. Er wolle sich ein Haus auf Puerto Rico kaufen. Es gibt wahrlich schlechtere Anlagen als das. An diesen Zufall wird sich David wohl den Rest seines Lebens erinnern.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.