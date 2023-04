Lotto-Spieler sahnte Millionen ab – in welchen Verhältnissen er sterben musste, ist schockierend

Wenn du umgerechnet rund 20 Millionen Euro im Lotto gewinnen würdest, wofür würdest du dein Geld ausgeben? Mukthar Mohidin musste sich diese Frage 1994 stellen und seine Antwort war schnell klar.

Sein altes Leben als Fabrikarbeiter und Familienvater wollte der Lotto-Gewinner aus Großbritannien immer mehr hinter sich lassen. Doch das Geld stieß dem Neureichen zu Kopf und er vergaß darüber hinaus alles, was ihm bis zu diesem Zeitpunkt wichtig war – mit verheerenden Folgen.

Lotto: Geld gewonnen – Familie und Freunde verloren

Mukhtar war laut der „Sun“ die erste Person, die den Jackpot der National Lottery knackte. Plötzlich lebte er das Leben eines gefeierten Stars – doch schnell bekam er auch die Schattenseiten des unerwarteten Geldregens zu spüren. Denn dem Bericht zufolge wendete sich seine muslimische Familie von ihm ab. Sie akzeptierten seinen neuen Lebensstil nicht und wollten auch keine Spenden von dem damals 42-Jährigen annehmen, da Glücksspiel gegen die muslimische Lehre verstößt.

Auch seine Kernfamilie brach mit ihm, nachdem er sich Prosituierten zuwandte. Vier Jahre hielt die Ehe mit seiner Frau noch nach dem Lotto-Gewinn. Doch nachdem es zu heftigen Auseinandersetzungen wegen diverser Ausgaben kam, ließen sie sich scheiden. Das Paar hatte drei gemeinsame Kinder. Von da an wollte der Multimillionär einen endgültigen Strich unter sein ehemaliges Leben setzen und gab sich eine neue Identität.

Lotto-Gewinner nimmt neue Identität an und verliert alles

Als der wohlhabende Investmentbanker „Mike“ stellte er sich laut „Sun“ von da an vor. Er spielte in einigen der besten Casinos Londons, heuerte die teuersten Begleitpersonen an und verwöhnte sie mit üppigen Geschenken und Luxusurlauben. Bei einer Party lernte der millionenschwere Mann eine 24-jährige Escort-Dame kennen. Ihre Liebe kostete ihn zunächst 800 Pfund (etwa 1000 Euro) die Nacht. Sie wurden ein Paar und bekamen 2002 sogar ein Kind. Doch auch diese Beziehung sollte in die Brüche gehen.

Gegenüber der „Daily Mail“ beschuldigte die junge Frau ihren reichen Freund später sie geschlagen und ihr Leben bedroht zu haben. „Er strich mir bedrohlich über das Gesicht und sagte: ‚Für 100.000 Pfund könnte ich dich umbringen lassen, Liebling‘.“ Seine letzten Lebensjahre verbrachte er somit alleine. Zum letzten Mal gesehen wurde er in einem Hotel, in dem er 35 Pfund pro Nacht zahlte. Im Alter von 64 Jahren verstarb der Lotto-Gewinner 2017. Jetzt liegt er in einem ungekennzeichneten Grab in Berkshire.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.