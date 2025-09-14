Lotto-Gewinner ermöglicht sich Traum-Leben – jetzt könnte er alles verlieren

John Wyllie, 61, aus Oregon, gewann 2012 einen Lotto-Jackpot und erhielt seitdem 5.000 US-Dollar (rund 4.300 Euro) pro Woche lebenslang. Pro Jahr waren das mehr als 222.000 Euro. Damit konnte John frühzeitig in Rente gehen und ein Anwesen erwerben.

Doch dann die Horror-Nachricht: Der Grund: Publishers Clearing House (PCH), sein Lotterie-Veranstalter, hat Insolvenz angemeldet. „Das fühlt sich an wie ein Albtraum“, sagte John, nachdem bekannt wurde, dass nun auch seine wöchentlichen Zahlungen eingestellt werden.

Finanzielle Unsicherheit nach Lotto-Gewinn

Durch die Insolvenz könnte John nun sein gewohntes Einkommen verlieren. Er hat bereits seinen Trailer und Jet-Ski verkauft und erwägt, sein Haus zu verkaufen. Außerdem erschwert seine arbeitsfreie Zeit von zehn Jahren die Jobsuche.

PCH sicherte früher Gewinne durch langfristige Investitionen ab. Nun hat das Unternehmen jedoch Konkurs angemeldet, nachdem die Einnahmen durch die Pandemie eingebrochen sind. Die Firma wurde für 7,1 Millionen US-Dollar von ARB Interactive gekauft. Diese lehnen es ab, frühere Gewinner wie John rückwirkend auszuzahlen, berichtet der britische „Mirror„.

Das neue Management beteuert, dass künftige Lotto-Gewinne sicher ausgezahlt werden. Für Gewinner vergangener Jahre, die insgesamt 20 bis 25 Millionen US-Dollar ausstehen haben, gibt es jedoch keine Garantie. Ehemalige Angestellte von PCH äußerten sich enttäuscht über dieses Vorgehen und bezeichneten die Situation als ungerecht.

Lotto-Tradition verliert ihren Glanz

Lotto-Spiele wie die von PCH hatten seit den 1990er-Jahren viele Gewinner hervorgebracht. Die Insolvenz beschädigt diesen Ruf nachhaltig. Obwohl ARB erklärt, das Vertrauen in die Marke wiederherstellen zu wollen, bleibt für John Wyllie und andere Gewinner finanzielle Ungewissheit. Die Lotto-Tradition scheint für sie zum „Albtraum“ geworden zu sein.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.