Lotto-Gewinnerin erzählt an der Hotel-Rezeption von ihrem Glück – dann schlägt das Schicksal zu

Manche Menschen spielen Woche für Woche Lotto und setzen dabei immer auf dieselben Zahlen – in der festen Überzeugung, dass sie irgendwann einmal richtig liegen. Doch Lotto-Gewinne lassen sich nicht planen, nicht berechnen. Sie sind eher eine Frage von Glück und Schicksal. Diese Erfahrung machte jetzt zumindest Hannah Symes.

Die 31-Jährige arbeitet als Rezeptionistin in einem Hotel. Dort kam sie eher beiläufig mit einem Gast, der Lotto-Gewinnerin Jo Booth, ins Gespräch. Sie hatte gerade ein Haus im Wert von 2,5 Millionen Pfund (knapp 3 Millionen Euro) abgeräumt. Die Begegnung im Hotel sollte sich als schicksalhafter Moment entpuppen. Aber der Reihe nach…

Hotel-Mitarbeiterin trifft Lotto-Gewinnerin – und kauft sich direkt selbst einen Schein

Hannah, die in North Yorkshire (England) lebt, erinnert sich an das Gespräch mit Jo Booth: „Ich war gerade dabei, sie einzuchecken, als sie mir erzählte, dass sie in Yorkshire sei, weil sie ein Haus gewonnen hatte.“ Das klang für Hannah so inspirierend, dass sie sich noch am selben Tag ebenfalls für die Lotterie anmeldete.

Nur zwei Monate später erhielt Hannah eine E-Mail des Lotto-Veranstalters, in der ihr mitgeteilt wurde, dass sie etwas gewonnen habe. Zunächst konnte sie sich nicht vorstellen, was es sein könnte. Etwa auch ein Haus? Doch dann kam die Überraschung: „Man sagte mir, dass ich eine halbe Million Pfund gewonnen habe! Unser Leben hat sich in diesem Moment für immer verändert!“

Von der Mietwohnung ins eigene Haus

Mit dem Geld konnte Hannah sofort ihre Schulden begleichen und sie hatte noch eine große Summe übrig. „Es war unglaublich, die Rechnungen verschwinden zu sehen, aber immer noch so viel Geld auf dem Konto zu haben – das war das beste Gefühl.“ Ihr größter Wunsch ist es, mit ihrer Familie endlich ein eigenes Haus zu kaufen.

Hannah und ihr Partner Rob haben fünf Kinder und leben derzeit in einer Mietwohnung. Die finanzielle Belastung war oft groß, besonders nach der stressigen Geburt ihrer Tochter Matilda, die in einem Krankenwagen auf dem Weg ins Krankenhaus zur Welt kam. Nun können sie sich zum ersten Mal ein großes eigenes Haus mit fünf oder sechs Schlafzimmern leisten.

Die Kinder wissen noch nicht genau, was passiert ist, doch sie ahnen, dass etwas Großes bevorsteht. Die Familie gönnte sich bereits einen luxuriösen Ausflug nach Legoland und neue Kleidung für die Kinder. „Wir fahren auch nach Lappland zu Weihnachten – und vielleicht sogar nach Disneyland!“ Jo Booth freut sich für Hannah und ihre Familie und scherzt: „Ich hinterlasse immer ein gutes Trinkgeld, aber nichts wird jemals 500.000 Pfund toppen!“

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.