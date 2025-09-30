Mann findet nach Monaten Lotto-Schein in seiner Jackentasche – dann passiert es

Was für ein Glück! Ein Lotto-Spieler aus dem Rhein-Main-Gebiet hat erst sechs Monate nach seinem Glücksgriff herausgefunden, dass er den Jackpot geknackt hat. Die Gewinnquittung lag unbemerkt in der Tasche einer Übergangsjacke.

Sage und schreibe 15,3 Millionen Euro, die der Mann bei der Ziehung am 29. März abräumte, blieben also monatelang von ihm unbemerkt. Doch wie konnte es dazu kommen? Hier erfährst du mehr über diese skurrile Geschichte!

Lotto-Gewinn erst nach Monaten entdeckt

Auslöser für das Vergessen seines Lotto-Spiels: Der Glückspilz tippte anonym und vergaß die Spielquittung in seiner Jacke. Wie „Bild“ berichtet, fand er erst kürzlich den Zettel zufällig wieder. „Als ich dann mit dem Handy die Zahlen verglich und die Gewinnsumme sah, war ich vollkommen geschockt – zum Glück saß ich schon, sonst hätten mir die Knie nachgegeben“, erzählte der Mann bei seiner Gewinneinlösung in Wiesbaden.

Monatelang suchte Lotto Hessen nach dem anonymen Gewinner über Radio und andere Kanäle. Überraschenderweise hörte der Familienvater die Suchaufrufe selbst. Er verriet weiter: „Davon hatte ich damals sogar im Radio gehört und mir noch gedacht, ‚Wie blöd kann man eigentlich sein, das nicht abzuholen?‘ Da wäre mir nie in den Sinn gekommen, dass ich der Gesuchte sein könnte.“

Das ist mit dem Lotto-Gewinn geplant

Da der Gewinnschein ohne Kundenkarte abgegeben wurde, musste der Gewinner selbst aktiv werden. In der Zentrale von Lotto Hessen löste er letztlich die Millionen endlich ein. Laut „Bild“ plane er mit dem Geld als Erstes eine neue Couch zu kaufen und seine Kinder finanziell abzusichern.

Lotto Hessen äußerte sich ebenfalls zu dem besonderen Fall. Die Suche nach dem Gewinner aufgeben, wollten sie nämlich nicht. „Ich freue mich sehr, dass Sie da sind und die 15 Millionen Euro nun ihren Besitzer gefunden haben. Eigentlich wollten wir in diesen Tagen erneut mit Plakaten und über die Medien nach Ihnen suchen, Sie haben also gutes Timing bewiesen“, so ein Sprecher happy.