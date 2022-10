Lotto-Spieler wird zum Millionär: Jetzt bereut er seinen Gewinn – der Grund ist heftig

Als ein Mann in Indien im Lotto gewinnt, kann er sein Glück kaum fassen. Von einem auf den anderen Tag ist er nicht nur reich, sondern auch im ganzen Land berühmt.

Doch das Geld aus dem Lotto-Gewinn ist noch nicht auf seinem Konto, da beginnt für ihn plötzlich der Alptraum.

Lotto-Gewinner überglücklich – doch Fehler verändert alles

Am 18. September 2022 änderte sich für einen Mann aus Indien sein ganzes Leben. Denn wie die „India Times“ berichtet, bekam der Mann an diesem Tag die Nachricht, dass er im Lotto gewonnen hatte. 15 Millionen Rupien (umgerechnet knapp 185.000 Euro) lautete die stolze Gewinn-Summe. Von dem Geld erhoffte er sich ein Leben ohne Sorgen. Zuvor verdiente der 30-Jährige seine Brötchen als Kraftfahrer, nun war er Millionär in seinem Land.

Der junge Mann konnte sein Glück kaum fassen und war schnell bereit seine einzigartige Geschichte auch im Fernsehen und in den sozialen Medien zu erzählen. Doch wie sich herausstellen sollte, war das wohl der größte Fehler seines Lebens.

Neu-Millionär wünscht sich altes Leben zurück

Denn von diesem Tag an erlangte er in ganz Indien große Berühmtheit. Und plötzlich wollte jeder ein Stück von dem großen Kuchen abhaben. Wie „India Times“ schreibt, bekam der Lotto-Gewinner von da an täglich Anrufe von Freunde, Familie und sogar Fremden. Ihm sei sogar eine Hauptrolle in einem Film angeboten worden, allerdings hätte er dafür zwei Millionen Rupien zahlen sollen. Inzwischen sei die Situation nicht mehr auszuhalten:

„Jetzt wünsche ich mir wirklich, ich hätte nicht gewonnen. Wie die meisten Menschen habe ich mich ein oder zwei Tage lang über meinen Gewinn gefreut, weil die ganze Sache so bekannt war. Aber jetzt ist das zu einer Bedrohung geworden, und ich kann nicht einmal mehr nach draußen gehen, wo ich wohne. Die Leute sind hinter mir her und suchen Hilfe bei mir“, schildert er seine Frustration.

Auf der Flucht vor irgendwelchen Geldanfragen wechsle er extra alle paar Tage seinen Aufenthaltsort. Der Gewinner des zweiten Preises hat demnach alles richtig gemacht. Er hatte sich entschieden, lieber anonym zu bleiben.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.