Lotto-Hammer! Es passiert bereits zum vierten Mal

Wer im Lotto mitmacht, spielt um eine Menge Geld. Und zwischen den „eher kleineren“ Beträgen, die in der Postcode-Lotterie zwischen mehreren Losen aufgeteilt werden, findet man auch manchmal eine kleine Goldgrube – und zwar im Millionen-Bereich.

Diese Gewinnsumme im Eurojackpot sorgt jetzt für Aufsehen unter Lotto-Fans. Es handelt sich um unglaubliche 120 Millionen Euro!

Lotto: 120 Millionen Euro Gewinn

Der Eurojackpot hat die Maximalsumme erreicht! Am Dienstagabend, den 12. November, wurde der Jackpot nämlich nicht geknackt – so ist die maximale Höhe nun erreicht. Unfassbare 120 Millionen Euro können Lotto-Spieler im ersten Gewinnrang nun bei der nächsten Ziehung am Freitag, den 15. November, erspielen.

Zwar hatte kein Glücksspieler die Gewinnzahlen 2, 3, 34, 38, 49 und die Eurozahlen 10 und 11 am Dienstag richtig getippt, trotzdem sahnten drei Lotto-Spieler einen „kleineren“ Betrag ab. Anstelle der rund 105 Millionen Euro, die im Eurojackpot warteten, konnten die drei Glückspilze aus NRW, Norwegen und der Slowakei jeweils 876.348,10 Euro gewinnen, wie das Presseportal des Eurojackpots berichtet.

Maximal mögliche Gewinnsumme erreicht

Es ist das vierte Mal in diesem Jahr, dass der Eurojackpot auf seine maximal mögliche Gewinnsumme steigt. Bereits im Januar gingen die 120 Millionen Euro nach Norwegen. Im April teilten sich zwei Lotto-Spieler aus NRW und Slowenien die Mega-Summe und erst im Juni räumte ein Spieler aus Dänemark den 120-Millionen-Jackpot ab. Das letzte Mal knackte jemand den Euro-Jackpot in einer Höhe von rund 81 Millionen Euro – der Gewinn ging nach Litauen.

Am Freitag, den 15. November 2024, können Lotto-Spieler nun den Mega-Jackpot von 120 Millionen Euro gewinnen. Das ist dann die zwölfte Ziehung der jetzigen Jackpot-Periode.

Anmerkung der Redaktion: Glücksspiel Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen. Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.