Lotto-Spielerin lässt es sich nach Mega-Gewinn gut gehen – plötzlich bekommt sie ein schlechtes Gewissen

Getrübtes Lotto-Glück! Anfang August klingelte die Postcode Lottery bei einer Dame durch – und verkündete die frohe Botschaft, dass sie 30.000 Pfund gewonnen hat! Die Engländerin konnte ihr Glück kaum fassen.

Fast 35.000 Euro und alles davon sollte ihr gehören. Überglücklich plante die Frau schon, was sie alles damit anstellen könnte. Doch ein Wermutstropfen blieb nach dem Lotto-Gewinn.

Lotto-Gewinnerin wagt zu träumen

Die Gärtnerin lebte mit ihrem Ehemann in Berkshire, in der Nähe von London, wo sie auch ihren eigenen Gärtnereibetrieb am Laufen hielt. Mit dem neu gewonnenen Geld wollte sie sich und ihrem Mann einen ausgedehnten Urlaub gönnen – den Urlaub ihres Lebens!

Endlich all die Orte sehen, die man sonst nie sehen konnte. „Im Moment fühlt es sich noch nicht real an“, zitiert die „Sun“ die aufgeregte Gewinnerin. „Es ist alles ein bisschen wie ein Schock – Australien und Neuseeland sind jetzt mehr als nur eine Möglichkeit.“ Doch ein Gedanke holte die Gewinnerin aus ihrem Traumschloss zurück in die harte Realität.

Spielerin von schlechtem Gewissen geplagt

Eine Frage beschäftigte die Frau besonders: Wer kümmert sich um die Gärten meiner Kunden, wenn ich weg bin? „Ich weiß nicht, was mit den Gärten meiner Kunden passieren wird, während ich am anderen Ende der Welt bin“, so die engagierte Gärtnerin. „Sie werden ein bisschen verunkrautet und zugewachsen sein.“

Der Moderator der People’s Postcode Lottery sagte ihr aber, sie solle beruhigt sein und sich „eine tolle Zeit“ im Urlaub gönnen. Eines muss sie jetzt allerdings noch tun: Ihrer Familie Bescheid geben.

„Meine Tochter hat immer wieder gewonnen und sagte: ‚Mama, du musst mitmachen.‘ Und das tat sie dann auch – äußerst erfolgreich. „Das Höchste, was sie bisher gewonnen hat, waren zehn Pfund, also wird sie ein bisschen aus dem Häuschen sein, wenn ich ihr sage, dass ich 30.000 Pfund gewonnen habe“, musste die zweifache Mutter dann schmunzeln. „Ich muss ihr also dafür danken.“

