Eigentlich ist ein Lotto-Gewinn doch etwas Schönes, etwas Wunderbares – doch bei einem Paar aus Wales begann daraufhin ein erbitterter Familienstreit.

Sandra F. und ihr Partner Ken H. gewannen satte 12,8 Millionen Pfund (circa 14,8 Millionen Euro) im Lotto – so weit, so gut. Oder eben doch nicht. Denn in ihrer Familie war danach alles anderes als gut. Es kam zu Auseinandersetzungen mit der Verwandtschaft.

Schwester von Lotto-Gewinnerin beschwert sich

Bei Geld hört bei vielen die Freundschaft auf. Dabei sah zunächst noch alles gut aus. Wie das englischsprachige Boulevardmagazin „The Sun“ berichtet, schenkte das Paar seiner Familie zunächst Häuser, Autos und andere Wertgegenstände. Doch offenbar hat es an einige nicht gedacht – zum Beispiel an Sandras Schwester Elizabeth D.

„Es tut wirklich weh, dass Sandra mich nie nach ihrem Glück kontaktiert oder mir etwas angeboten hat“, beschwert sich Elizabeth. „Wenn ich diejenige gewesen wäre, die so viel gewonnen hätte, hätte ich nicht gezögert, meiner Schwester zu helfen, wenn sie es brauchte. Ich weiß, dass wir in der Vergangenheit Höhen und Tiefen hatten, aber ich kann einfach nicht verstehen, dass sie mich so außen vor lässt.“

Paar will sich zu den Vorwürfen nicht äußern

Die Leute würden sie auf der Straße anhalten und ihr sagen, wie gut es ihr mit dem Geld jetzt nur gehen würde. „Sie waren schockiert, als ich ihnen erzählte, dass ich keinen Cent bekommen habe“, sagt Elizabeth. Wie „The Sun“ berichtet, wollen sich Sandra und Ken zu den Vorwürfen nicht äußern.

