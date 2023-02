Lotto: Paar räumt ab – doch dann folgt ein wahrer Albtraum

Wer träumt nicht davon, einmal im Lotto zu gewinnen? Viele finanzielle Sorgen würden sich von jetzt auf gleich in Luft auflösen. Für ein Paar sollte dieser Traum in Erfüllung gehen.

Doch als sie die 100.000 Dollar einkassieren wollten, folgte der Schock. Denn sie hatten einen fatalen Fehler begangen. Ihr Beispiel sollte allen Lotto-Spielern eine Warnung sein!

Lotto: Rubbel-Spiel enthält wahren Schatz

‚Wie gewonnen, so zerronnen‘ – dieses Schicksal ereilte ein Dan und Cerise Lewis, die in Prince George in der kanadischen Provinz British Columbia leben. Doch wie konnte es dazu kommen? Wie „Mirror“ berichtet, fing alles damit an, dass das Ehepaar beim Aufräumen des Schlafzimmers plötzlich eine Kiste mit „Krimskrams“ fand. Die Kiste war noch von Weihnachten stehen geblieben.

+++ Lotto: Frau gewann Millionen-Jackpot – jetzt hat sie „schmutzige“ Pläne +++

Beim Durchstöbern entdeckten sie ein Clue-Rubbelspiel für zwei Spieler. Das Paar startete einen Spieleband. Wie bei einem Krimi ist das Ziel des Spiels wohl, einen Mörder zu entlarven. „Wir haben das Spiel durchgespielt, und es gibt Symbole, die einem die Waffe, den Raum und den Verdächtigen anzeigen, genau wie beim Brettspiel“, berichtete Dan Lewis. Zum Ende des Brettspiels habe die Frau plötzlich bemerkt, dass sie drei gleiche Symbole zusammen habe.

Traum wird zu Albtraum

Das bedeutete, dass sie gerade einen Preis von 100.000 Dollar gewonnen hatte. Cerise schnappte sich sofort ihr Handy und öffnete die App der British Columbia Lottery Corporation (BCLC). Doch dann folgte der Schock, denn bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Schein bereits fünf Tage abgelaufen war. Das Paar hoffte jedoch auf die Kulanz der Lotterie und rief in einer Filiale an. Doch die hatte keine guten Nachrichten für die beiden Lotto-Spieler. „Wenn das Ticket abgelaufen ist, ist es abgelaufen“, so die knallharte Aussage laut „Mirror“. Bei einer Fristüberschreitung gebe es keinen Spielraum.

Noch mehr News:

Der Mann konnte nicht glauben, dass ein Rubbellos innerhalb von nur zwei Monaten abgelaufen sein konnte. Beide versuchten ihr Glück noch einmal in einem Geschäft, in der Hoffnung dort eine andere Antwort zu bekommen. Doch sie wurden bitter enttäuscht und das Geld werden sie wohl nie zu Gesicht bekommen. „Als wir zum ersten Mal sahen, dass wir 100.000 Dollar gewonnen hatten, dachten wir, wow, das wird all unsere Probleme lösen! Wir werden schuldenfrei sein und dies und das, und dann waren wir natürlich ein paar Minuten später am Boden zerstört, als wir erfuhren, dass wir überhaupt nichts gewonnen hatten“, versuchte Dan Lewis seine Emotionen hinterher zusammenzufassen. Nun bleibt ihm nichts anderes übrig, als zumindest andere Lotto-Spieler zu warnen, nicht zu lange mit der Überprüfung zu warten.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.