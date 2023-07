Lotto: Frau gewinnt Millionen – kurze Zeit später ist sie tot

Im Lotto zu gewinnen, ist der Traum von Millionen von Spielern. Immer wieder versuchen sie es mit unterschiedlichen Varianten, doch nicht jeder hat so viel Glück.

Eine Frau schaffte es und gewann mehr als vier Millionen Euro im Lotto. Doch von ihrem Gewinn hatte sie nicht lange etwas. Nur wenig später stirbt sie nämlich.

Lotto: Frau gewinnt Millionen

Das ist die traurige Geschichte der Lotto-Gewinnerin und Transgenderin Melissa Ede aus der britischen Stadt Hull. Kurz nach ihrem Coming Out knackte sie den Jackpot. Vier Millionen Pfund gewann sie. Das sind umgerechnet 4,6 Millionen Euro gewesen. Ede war vorher Taxifahrer, konnte ihr Glück kaum fassen.

Nur drei Tage vor ihrem Mega-Gewinn machte sie ihrer großen Liebe Rachel einen Antrag. Mit dem vielen Geld konnte sie ihren Traum verwirklichen und endlich ihre Geschlechtsumwandlung vorantreiben, berichtet die britische „Sun“.

Zu diesem Schritt habe sie sich entschieden, nachdem sich ihre Ex und Mutter ihrer fünf Kinder vor Jahren für eine Affäre von ihr getrennt hatte. Anschließend habe sie fast 60.000 Euro für neue Zähne, Lippen- und Wangenfiller sowie Botox ausgegeben. Sie hatte vor, die nächste Phase ihrer Transformation anzugehen und für 17.000 Euro eine Nasen-OP sowie ein Facelifting zu machen.

Tot mit 58 Jahren

Außerdem hatte sie von ihrem Gewinn im Lotto ein Haus im Wert von einer halben Million Euro gekauft. Ihren eigenen Angaben nach soll sie aber auch den größten Teil ihres Jackpots investiert haben.

In ihrem Heimatort Hull war sie als „Hull’s eigene Katie Price“ bekannt. In Videos tanzte sie nur in Unterwäsche. Dabei soll sie sich unter anderem Schokoladen-Eier auf die Brüste geklebt haben.

So schön ihre Geschichte auch ist, so tragisch endete er letztlich. Im Mai 2019 starb Melissa Ede im Alter von nur 58 Jahren. Die Britin wurde zwar umgehend in eine Notaufnahme gebracht, Verdacht auf Herzinfarkt, doch für Ede kam jede Hilfe zu spät. Einige Tage später wurde sie im Kreise ihrer Familie beerdigt.