Lotto: Frau gewinnt 50.000 Dollar – was zwei Monate später passiert, grenzt an ein Wunder

„Bevor das passiert, gewinne ich im Lotto!“ Diesen Spruch hast du garantiert mal benutzt oder gehört. Doch Wunder geschehen!

Zumindest einer Frau (64) aus Maryland (USA), berichtet Fox News. Im Herbst räumte sie ganze 50.000 Dollar im Lotto ab, umgerechnet etwa 46.000 Euro. Doch was zwei Monate später passiert, ist einfach unglaublich...

Lotto: Frau versucht ein zweites Mal ihr Glück

Erst gewann die Lehrerin mit einem „Deal or No Deal“-Los im Lotto. Doch sie wollte noch einmal ihr Glück versuchen. „Ich wusste, dass es ein neu eingeführtes Los war. Die meisten Preise waren im Lotto-Spiel noch verfügbar.“ Das „Holiday Gold“-Ticket wurde erst im Oktober eingeführt.

Also kaufte sie sich zwei Monate später zwei weitere Lose über fünf Dollar in einem Store in Westminster. „Ich saß im Auto und rubbelte die Lotto-Tickets frei. Das erste war eine Niete. Das zweite ließ mich vor Freude aufschreien.“

Denn: Sie gewann erneut 50.000 Dollar! Wenn das nicht an ein Wunder grenzt...

Lotto-Gewinnerin investiert Geld in Unternehmen

Das Geld will sie investieren: „Mit dem Geld werde ich mich weiterhin um meine 90-jährigen Familienmitglieder kümmern. Ich möchte ein Unternehmen gründen, das sich auf die Altenpflege von Senioren mit Behinderungen konzentriert. Es wird in der Zukunft gebraucht.“

Nun wird die zweifache Lotto-Gewinnerin in ihrer Gemeinde liebevoll „the Advocate“ (der Verfechter) genannt, berichtet Fox News.