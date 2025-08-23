250 Millionen im Lotto gewonnen – doch jetzt gibt es ein großes Problem

Es ist die Geschichte eines Lotto-Traums, die aktuell ganz Frankreich in Atem hält. Ein historischer Rekordgewinn von 250 Millionen Euro wartet darauf, von seinem glücklichen Besitzer eingefordert zu werden. Doch bis jetzt fehlt von dem Gewinner jede Spur.

Die Zeit läuft: Die Regeln der französischen Lotterie schreiben vor, dass sich der Glückspilz innerhalb von 60 Tagen melden muss. Ansonsten könnten die Millionen einfach wieder verschwinden. Doch wer der oder die neue Lotto-Millionärin ist, bleibt weiterhin ein Rätsel.

Rekord im Lotto: Gewinner bleibt unauffindbar

Mit einer Gewinnsumme von 250 Millionen Euro ist ein Spieler oder eine Spielerin der Lotterie Euromillions über Nacht reich geworden. Die Zahlen 24, 31, 34, 41, 43 sowie die Zusatzzahlen 6 und 8 sorgten bei der Ziehung am Dienstagabend (19. August) für den Volltreffer.

Der Gewinner oder die Gewinnerin stößt damit direkt in die Liga der 500 reichsten Menschen Frankreichs vor, wie „Heute.at“ zunächst berichtete. Doch die große Frage bleibt: Wer hat das Lotto-Glückslos gezogen? Laut der Lotteriegesellschaft FDJ gibt es bisher keinerlei Hinweise auf die Identität.

Lotto-Historie: Frankreich schreibt erneut Geschichte

Die Euromillions-Lotterie verbindet mehrere Länder Europas und lässt Millionen Menschen regelmäßig auf den Jackpot hoffen. Der bisher höchste Lottogewinn in Frankreich datiert von 2021 und lag bei 220 Millionen Euro. Nun wurde dieser Rekord gebrochen.

Sobald der Lotto-Jackpot gewonnen wird, wird die Summe auf 17 Millionen Euro zurückgesetzt. So auch bei der aktuellen Ziehung. Die Gewinnzahlen werden traditionell online auf der Website der Lotteriegesellschaft veröffentlicht – unter Vorbehalt bis zur finalen Bestätigung.

250 Millionen Euro und ein Problem beim Lotto

Für den noch unbekannten Rekordgewinner könnte sich der Gewinn als lebensverändernd erweisen. Doch zunächst muss der Lottoschein noch eingelöst werden. Sollte er online gekauft worden sein, bleibt selbst der Verkaufsort geheim. Das erhöht die Spannung zusätzlich.

Ob sich der Glückspilz rechtzeitig meldet, bleibt abzuwarten. Fest steht: Solche Summen machen das Lotto-Spiel für Millionen Menschen zur großen Hoffnung – aber auch zur Quelle von Rätseln.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.