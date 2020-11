Lotto: Familienvater sahnt Million ab – und hat plötzlich doppelten Grund zur Freude

Wahnsinn! Ganze 1.048.971,80 Euro sahnt ein Familienvater im Lotto ab. Doch nicht nur über seinen Gewinn kann sich der Glückspilz freuen.

Am 7. Oktober hat ein Gelegenheitsspieler aus Brandenburg an der Havel sechs Richtige im Lotto. Mitgemacht hatte er bei der Ziehung 6 aus 49. Einen Monat lang lässt der Mann sich Zeit, bis er den Gewinn abholte.

Lotto: Sechs Richtige beim Zigarettenkauf

Der Tag der Deutschen Einheit, der 3. Oktober, veränderte das Leben des Brandenburgers. An diesem Tag versuchte der zweifache Vater sein Glück und gab den alles entscheidenden Spielschein in einem Lotto-Shop ab.

Die Idee, Lotto zu spielen, kam ihm beim Zigarettenkauf. Doppeltes Glück für den Mann: „Jetzt wird meine Frau nicht mehr schimpfen, dass ich Raucher bin.“

Jetzt bekommt der Lotto-Gewinner wohl keinen Ärger mehr, dass er raucht. (Symbolbild) Foto: imago images / Hanno Bode

Mit dem Lotto-Gewinn will er nächstes Jahr mit seiner Frau Europa in einem neuen Wohnmobil bereisen. Einen Teil der Summe will er seiner Familie abgeben.

„Wir freuen uns, dass wir die hohe Gewinnsumme endlich an den Mann bringen konnten. Dem Glückspilz und seiner Familie wünschen wir in diesen Zeiten, neben der Freude über den Gewinn, vor allem stets Gesundheit“, gratuliert Lotto Brandenburg-Geschäftsführerin Anja Bohms. (ldi)