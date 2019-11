Lotto: Familienvater gewinnt 47.000 Euro – dann richtet er etwas Grausames an

Großbritannien. Der Lotto-Gewinn konnte sie nicht retten: Grausames Familienunglück im britischen Hinckley, Leicestershire!

Wie der „Mirror“ berichtet, hatte der Elektriker David Stokes (43) hatte 40.000 Pfund (rund 47.000 Euro) im Lotto gewonnen – doch anstatt sein Glück mit seiner Frau und seinen zwei Söhnen zu feiern, soll er erst die beiden Kinder und dann sich selbst getötet haben!

Erst drei Monate vor der schrecklichen Tat hatten sich David Stokes und seine Frau Sally getrennt. Sie wirft ihm vor, seinen Lotto-Gewinn an Prostituierte verschwendet zu haben.

Lotto: Familienvater gewinnt 47.000 Euro – dann passiert Schreckliches

Die schreckliche Bluttat soll sich in der Nacht des 1. November 2016 ereignet haben. Nachdem Sally ihren Mann mit E-Mails konfrontiert hatte, die Hinweise auf seine Besuche bei Prostituierten sowie Recherchen über K.O.-Tropfen enthielten, soll David Stokes komplett ausgetickt sein.

(Symbolbild) Foto: imago images / CHROMORANGE

Während Sally bei Verwandten zu Besuch war, um über ihre Sorgen bezüglich ihres Mannes zu sprechen, soll der 43-jährige Lotto-Gewinner seine beiden Söhne Adam (11) und Matthew (5) umgebracht haben.

Besonders schauderhaft: Die Polizei sollen die Leichen der beiden Söhne, einander an den Händen haltend, unter einer Bettdecke gefunden haben.

Ehefrau offenbart schockierende Details

Was Sally Stokes erleiden musste, als sie anschließend nach Hause zurückkehrte, wird in ihrem erschreckenden Bericht deutlich. Erst habe ihr Mann sie seelenruhig gefragt, ob sie eine Tasse Tee wolle – nur um sie anschließend mit einem Nudelholz zu schlagen und mit einem Kissen ersticken zu wollen.

„Ich habe nach Adam geschrien, weil ich dachte, er wäre die einzige Person, die mir helfen könnte“, erinnert sich Sally. Der Anblick ihres Mannes in dieser Situation schockierte sie: „Er sah böse aus. Ich dachte in diesem Moment, dass ich sterben würde.“

Vorwurf: Ehemann schläft mit Prostituierten und gibt Frau die Schuld

David Stokes soll seiner Frau gesagt haben, dass ihre Söhne sicher seien, und zwang Sally, ihren Verlobungs- und ihren Ehering wieder anzuziehen und sich anschließend mit Kabelbinder an ihren Handgelenken und Knöcheln zu fesseln. Sie weigerte sich und wollte fliehen, doch ihr Mann holte sie ein und schlug ihren Kopf gegen eine Steinwand.

„Er sagte, es sei alles meine Schuld gewesen“, erzählt Sally. „Dabei war er es, der mit Prostituierten geschlafen hat.“

David Stokes nimmt seine Frau fünf Stunden lang als Geisel

Ein Nachbar hörte Sallys Schreie und alarmierte die Polizei. Als diese eintraf, verschloss David Stokes die Tür und nahm seine Frau als Geisel. Er behauptete gegenüber der Polizei, dass er eine Schusswaffe hätte, bevor er seiner Frau mit einem Messer in den Rücken stach.

Nachdem ein Mann im Lotto gewonnen hatte, soll er seine Familie getötet haben. (Symbolbild) Foto: dpa

„Ich sah ihn an und sagte seinen Namen“, führt Sally ihren erschreckenden Bericht fort. „Der Ausdruck auf seinem Gesicht sah wie Zufriedenheit aus, als hätte er irgendwie gewonnen. Das werde ich niemals vergessen.“

Gegen 2 Uhr nachts konnte die schwerverletzte Sally aus dem Haus fliehen. Ihren Mann fanden die Polizisten in seinem Bett, mit einem Küchenmesser in der Brust.

Ermittler finden Abschiedsbrief im Garten

Im Garten des Hauses fanden die Ermittler einen von David Stokes verfassten Abschiedsbrief. Darin entschuldigt er sich für das, was er getan hat.

„Ich liebe Adam und Matthew und wir werden alle bald wieder zusammen sein“, soll es in dem Brief heißen. In seine Frau sei er in der letzten Woche absolut verliebt gewesen, aber sie habe es mit ihren Anschuldigungen zu weit getrieben. „Wenn du es gelassen hättest, hätten wir für immer glücklich sein können.“

Die Ermittlungen dauern noch an.