Lotto: Familie freut sich über Millionengewinn – plötzlich hängt das Glück am seidenen Faden

Alles begann bei einem Weihnachtsessen vor 30 Jahren. Bei dem entschieden ein Paar und zwei Geschwister, eine kleine Tippgemeinschaft zu gründen und fortan gemeinsam Lotto zu spielen. Doch nie hätte die Familie sich träumen lassen, einmal einen großen Gewinn zu erzielen – bis zum 22. Juni 2024. Denn an diesem Tag sollte es wider Erwarten wirklich passieren – doch nicht ohne Hürden.

++ Lotto-Spieler räumt 300.000 Euro ab – dabei hat er keine einzige Zahl richtig ++

Lotto-Glück nach 30 Jahren

Der 22. Juni war für diese britische Familie ein verheißungsvoller Tag. Die Vier aus Peterborough (England), sollten nach drei Dekaden Lottospielen endlich einen großen Gewinn erzielen. Nach der neuesten Ziehung bei der National Lottery wollte die zum Paar dazugehörige Spielerin den Status in der App checken – und kam aus dem Staunen gar nicht mehr heraus.

Auch interessant: Lotto: Alleinerziehender Vater steht in der Warteschlange – plötzlich überschlagen sich die Ereignisse

In der App stand, dass sie gewonnen hatte. Und zwar sage und schreibe eine Million Pfund (etwa 1,1 Millionen Euro). Die Frau konnte es kaum fassen, rief sofort ihren Mann an, der ebenfalls schockiert war. Einziges Problem: Als sie den Gewinn bestätigt haben wollten und bei der Lotterie anriefen, kamen sie zum Verrecken nicht durch. Was sollten sie nun tun?

Lotto-Spieler sind überglücklich

Erst nach Stunden waren die Telefonleitungen der Lotterie wieder frei. Und endlich hatte die Familie Gewissheit: Die Vierergruppe hatte tatsächlich das Preisgeld gewonnen. Die tolle Nachricht musste natürlich sofort verbreitet werden. Die eine Schwester reagierte vollkommen „schockiert“, die andere brach sogar in Tränen aus, sollte ihre Wohnungsnot jetzt endgültig der Vergangenheit angehören.

„Es mit meiner Familie teilen zu können, ist das Tüpfelchen auf dem I, und zu sehen, dass es der ganzen Familie helfen wird, ist die Kirsche auf dem Eis“, freute sich der Mann gegenüber der „The Sun“. Nach 30 Jahren Lottospiel konnten sie endlich einen großen Gewinn miteinander teilen. Jeder bekam eine Viertelmillion.

„Ich war immer derjenige, der gesagt hat, dass wir gewinnen werden“, so der Mann im Nachhinein. „Ich habe nie daran gezweifelt, also habe ich seit dem Weihnachtsgespräch, als wir scherzhaft die Tippgemeinschaft ein paar Monate nach der ersten Lottoziehung im November 1994 gegründet haben, auf diesen Moment gewartet.“

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.