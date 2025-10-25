Lotto-Gewinner erzählt Familie von seinem Glück – die Tante will sofort die Polizei rufen

Ein paar Freunde, ein Pub und ein Quiz – mehr brauchte es nicht, um das Leben von James Manley (23) komplett auf den Kopf zu stellen. Der Londoner wollte eigentlich nur ein paar Fragen beantworten und mit seinen Kollegen Spaß haben.

Wenige Minuten später war klar: James hatte im Lotto gewonnen – doch dann will seine Tante die Polizei rufen.

Junger Mann gewinnt im Lotto – seine Tante will sofort die Polizei rufen

Was für eine Wendung im Leben von James Manley. Der 23-jährige Lotto-Gewinner aus London wollte eigentlich nur einen gemütlichen Abend mit seinen Kollegen beim Kneipenquiz verbringen – und landete stattdessen mitten in einem wahren Glücksmärchen. Der Softwareentwickler-Azubi, der noch bei seinen Eltern in Elephant and Castle wohnte, hatte gerade einmal 30 Pfund (etwa 35 Euro) für Tombola-Lose ausgegeben – und wurde am Ende zum stolzen Gewinner von 450.000 Pfund (etwa 515.160 Euro).

„Ich war beim Quiz, als mein Handy plötzlich anfing, verrückt zu spielen – zig verpasste Anrufe!“, erinnert sich James laut „Bristolpost.de“. Und weiter: „Ich dachte zuerst, es wäre irgendwas Geschäftliches. Als ich dann aber rangegangen bin und die Worte ‚Sie sind unser glücklicher Gewinner‘ gehört habe, sind mir fast die Beine weggerutscht.“

„Bin nach Hause gerannt“

Der Gewinn kam für den jungen Mann völlig unerwartet. Seit Jahren jonglierte er Ausbildung, Studium und familiäre Verpflichtungen – kein leichtes Leben, zumal seine Eltern beide mit Gehbehinderungen zu kämpfen haben. Der Traum vom eigenen Zuhause schien in weiter Ferne. Doch dann las er zufällig online von der Tramway Path-Verlosung, bei der echte Menschen echte Häuser gewonnen hatten – und dachte sich: Warum eigentlich nicht? Dass es diesmal tatsächlich klappen würde, konnte er kaum glauben.

Seine Freunde waren völlig aus dem Häuschen, als er ihnen von seinem unglaublichen Gewinn erzählte, und drängten ihn, sofort nach Hause zu gehen und es seiner Familie mitzuteilen. „Ich habe sofort den Pub verlassen und bin nach Hause gerannt“, erinnert sich der Lotto-Gewinner weiter. „Erst später habe ich erfahren, dass mein Team beim Quiz übrigens auch gewonnen hat – 50 Pfund (etwa 57 Euro) Bar-Gutschein! Es war also rundum mein Glückstag.

Seine Eltern Penny (59) und Derek (66) glaubten zunächst, es handle sich um einen Betrug. Seine Tante Maria (68) riet ihm sogar, die Polizei zu rufen. Nach dem ersten Schock folgte das Treffen mit den Tramway-Path-Gründern Jason, Will und Daniel Twenefour – und da wurde James klar, dass das alles wirklich real war. Statt einer Traumvilla irgendwo weit weg entschied er sich für das Geld, um sich sein erstes Eigenheim ganz in der Nähe seiner Familie zu kaufen.

Heute lebt James in einer modernen Zweizimmerwohnung – tatsächlich in derselben Straße wie seine Eltern. „Ich habe mir viele Wohnungen angeschaut, aber am Ende bin ich wieder hier gelandet“, erzählt er stolz. „Es ist eine schöne Erdgeschosswohnung mit Garten. Ich bin überglücklich – das ist wirklich mein Traum.“