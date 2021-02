Lotto: Unglaubliche Zahlen! Eurojackpot sorgt für Aufregung– Spieler glauben es nicht

Der Lotto-Eurojackpot sorgte für Aufregung am Wochenende, weil unglaubliche Zahlen gezogen wurden.

Die Chance, einen Lotto-Jackpot zu knacken, ist denkbar gering. Schließlich gibt es unzählige Zahlen-Kombinationen, die gezogen werden können. Doch bei dem Blick auf die Zahlen der Eurojackpot-Ziehungen am vergangenen Wochenende trauten einige Spieler wohl ihren Augen kaum.

Lotto: Unfassbar! Eurojackpot sorgt für Aufregung

Gerade während der Corona-Pandemie käme für viele Deutsche ein großer Lotto-Gewinn gerade zur rechten Zeit. Auch am vergangenen Wochenende witterten wieder viele Spieler ihre Chance ordentlich abzuräumen.

Infos zum Lotto-Spiel:

Das Wort Lotto stammt aus dem italienischen und französischen und bedeutet Anteil „Anteil“, „Los“, „Schicksal“ und „Glücksspiel“

Im deutschen Kaiserreich gab es viele Landeslotterien

Anfang des 20. Jahrhundert wurden, um die Konkurrenz zu vermindern, die Lotterien zu mehreren Anbietern zusammengefasst

Lotto-Zahlen werden in den letzten Jahren vermehrt übers Internet getippt

Jedes Land hat ein anderes Ziehsystem, bei uns spielt man 6 aus 49, plus 1 aus 10

Am Freitag, 29. Januar, wurde der Eurojackpot gezogen. Die Gewinnzahlen lauteten: 16, 30, 33, 36, 43. Das hört sich nun erstmal nicht besonders auffällig an. Doch als am Samstag die bei der Ziehung die ersten Kugeln gezogen wurden, haben viele Lotto-Spieler nicht schlecht gestaunt.

Lotto: Spieler trauen ihren Augen nicht

Denn die Gewinnzahlen bei der Lotto-Ziehung am Samstag lauteten: 6, 30, 33, 36, 40, 43. Das kam dem einen oder anderen Tipper sicherlich spanisch vor, immerhin stimmen die Zahlen der beiden Lotto-Ziehungen fast komplett überein.

Fast hätte die Ziehung am Samstag als eine Wiederholung der Ziehung am Freitag durchgehen können. Doch wie kann das sein. Gab es einen Fehler bei der Lotto-Ziehung?

Lotto: Zwei unterschiedliche Ziehungen – fast identische Zahlen

Der eine oder andere Tipper vermutete anstelle eines Zufalls wohl eher eine Panne oder einen Fehler bei der Lotto-Ziehung am Samstag. Wie „Ruhr24“ berichtet, hat die Lotto-Gesellschaft bereits zu dem Thema Stellung bezogen und klargestellt, dass es sich tatsächlich um einen Zufall handle. Einen Fehler oder eine Panne habe es bei der Ziehung nicht gegeben.

Beim Lotto können unzählige Zahlen-Kombinationen gewinnen – doch am Wochenende kam es beim Eurojackpot zu einem kuriosen Zufall. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Winfried Rothermel

Diese Lotto-Ziehungen hatten eigentlich das Potenzial, dass ein Spieler gleich doppelt abräumt. Immerhin gibt es auch einige Tipper, die oft die gleichen Zahlen auf dem Lotto-Schein ankreuzen. Doch bei den beiden Ziehungen am vergangenen Wochenende kam es nicht dazu.

Mann verzockt sein Geld beim Lotto

Ein anderer Mann spielte schon seit Monaten relativ häufig Lotto. Weil er so exzessiv am Glücksspiel teilnahm, zog die Lotterie Konsequenzen, die ihm gar nicht gefielen. Hier mehr lesen >>> (gb)

