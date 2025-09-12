100 Millionen im Eurojackpot! Mathematiker erklärt, wie er den Lotto-Schein ausfüllen würde

Bei der Ziehung des Eurojackpot am Freitag (12. September) sind satte 100 Millionen Euro im Jackpot. Eine Summe, die bei zahlreichen Lotto-Fans natürlich großes Interesse weckt. Doch die Gewinnchancen auf die Hauptsumme werden auf rund 1 zu 140 Millionen geschätzt.

Professor Christian Hesse ist Mathematiker und lehrt Statistik an der Universität Stuttgart. Gegenüber „Bild.de“ hat er verraten, wie er seinen Tippschein für eine Teilnahme am Lotto-Jackpot ausfüllen würde, um die höchsten Gewinnchancen zu erhalten.

Mathematiker verrät Lotto-Taktik für Eurojackpot

Hesses Ansatz erfordert 66 ausgefüllte Tipp-Kästchen und beginnt mit der Auswahl von vier festen Zahlen sowie einer systematischen Kombination der Eurozahlen. Diese Methode eignet sich vor allem für Tippgemeinschaften.

In Schritt 1 wählen Spielende vier Glückszahlen und tragen sie auf allen 66 Tippfeldern ein. In Schritt 2 werden alle möglichen Kombinationen der zwei Eurozahlen ergänzt. So stellt das System sicher, dass mindestens zwei Eurozahlen richtig sind, wenn eine der 66 Kombinationen getroffen wird.

In Schritt 3 kommt zu den vier fixen Glückszahlen noch eine zusätzliche Zahl pro Feld. Hesse erklärt: „Dabei werden bereits genutzte Zahlen übersprungen.“ Dieses strukturierte Vorgehen garantiert bei bestimmten Szenarien Gewinne in höheren Kategorien. Bereits bei einer korrekten Glückszahl steigt die Wahrscheinlichkeit für kleinere Gewinne erheblich.

Vier Glückszahlen beim Eurojackpot?

Laut Hesse steigern mehr Übereinstimmungen die Auszahlungen erheblich. Bei drei Glückszahlen garantiert das System etwa Gewinne in mehreren Klassen, wie Hesse gegenüber „Bild.de“ erklärt. Bei vier Glückszahlen steigt die Rendite enorm: Gewinne in den Klassen 3, 4 und 5 seien laut Hesse quasi sicher. So ließen sich in einer früheren Ziehung beispielsweise bis zu 120.831 Euro erzielen. Das System erfordert eine Investition von 132 Euro, birgt jedoch das Potenzial für hohe Auszahlungen.

Wichtig: Bei Glücksspiel gibt es jedoch natürlich KEINE sichere Prognose für bestimmte Gewinnsummen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.