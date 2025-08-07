Lotto-Spieler zu faul zum Zahlentippen – wenig später sackt er über 40 Millionen ein

Einmal im Lotto abzuräumen, ist für viele Menschen wohl ein echter Traum. Denn etwas mehr Geld wünschen sich wohl die meisten – sei es für einen schönen Urlaub, ein neues Auto oder einfach für ein Gefühl von finanzieller Sicherheit.

Ein Lotto-Spieler hatte allerdings keine Lust, Zahlen zu tippen. Trotzdem kann er sich jetzt über 40 Millionen Euro freuen, die er bei einer Ziehung am 17. Juni gewonnen hat. Doch wie hat er das geschafft?

Lotto-Spieler zu faul zum Zahlentippen

Der Gewinner setzte nach Angaben von „berliner-kurier.de“ auf einen Quicktipp, bei dem der Computer die Zahlen zufällig auswählt. „Das wäre mir viel zu anstrengend gewesen, die ganzen Zahlen anzukreuzen“, sagte der neue Millionär laut einer Mitteilung von Lotto. Mit den automatisch generierten Zahlen hatte er das unfassbare Glück, den Eurojackpot zu knacken.

Die Gewinnzahlen 10, 13, 15, 33, 35 sowie die Eurozahlen 7 und 12 machten ihn zum Millionär. Er konnte es zunächst kaum fassen und überprüfte das Ergebnis mehrfach. „Ich hab mich zuerst gefühlt wie bei ‚Verstehen Sie Spaß?‘. Ist das wirklich wahr?“, erklärte er später gegenüber Lotto.

Das hat er mit seinem Gewinn vor

Mit dem Geld will der Gewinner nun seine Träume erfüllen. Auf seiner Wunschliste stehen Reisen und der Kauf einer Immobilie, wie viele Lottogewinner plant auch er diese klassischen Vorhaben. Der Mann lebt im Großraum München, doch seine genaue Identität bleibt geheim. Die Auszahlung der unglaublichen Summe von 40.657.587,80 Euro lässt keine Wünsche offen.

Er war der einzige Spieler, der bei der Ziehung alle Zahlen richtig hatte. Es dauerte jedoch ein paar Tage, bis er seinen Gewinn bei der Lottogesellschaft geltend machte. Schon am kommenden Freitag bietet der Eurojackpot wieder eine neue Chance, den Traum vom Lotto-Glück Wirklichkeit werden zu lassen.

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.

