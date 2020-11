Lotto: Gewinner knackt Eurojackpot – und streicht unfassbare Rekordsumme ein

Was für eine unglaubliche Rekordsumme, die ein Lotto-Spieler nun auf sein Konto überwiesen bekommt!

Gleich mehrere Glückliche im Lotto! Bei der letzten Ziehung der Lotto-Gewinnzahlen im Eurojackpot gab es nicht nur einen glücklichen Gewinner.

Am Freitag wurden die Zahlen des Eurojackpots gezogen. 18-20-34-49-50 sowie den beiden Eurozahlen 7 und 8 führten zu einem Rekordgewinn, über den sich vor allem ein Lotto-Spieler aus Niedersachsen freuen durfte.

Lotto: Spieler räumt beim Eurojackpot Rekordsumme ab

Den 20. November 2020 wird ein Lotto-Spieler aus Niedersachsen wohl nie vergessen. Durch seinen richtigen Tipp knackte er den Eurojackpot und kann sich über die unglaubliche Summe von 61.083.832,10 Euro freuen.

Auch die Gewinnsummen aus der zweiten Spielklasse gehen nach Niedersachsen. Daneben erreichten auch Spieler aus Norwegen, Finnland, Schweden und Dänemark jeweils den Betrag in Höhe von 826.136,50 Euro.

Das Lotto-Spiel:

Das Wort Lotto stammt aus dem italienischen und französischen und bedeutet Anteil „Anteil“, „Los“, „Schicksal“ und „Glücksspiel“

Im Deutschen Kaiserreich gab es viele Landeslotterien

Anfang des 20. Jahrhundert wurden, um die Konkurrenz zu vermindern, die Lotterien zu mehreren Anbietern zusammengefasst

Lotto-Zahlen werden in den letzten Jahren vermehrt übers Internet getippt

Jedes Land hat ein anderes Ziehsystem, in Deutschland spielt man 6 aus 49, plus 1 aus 10

Und damit nicht genug. Die unglaubliche Siegesserie geht noch weiter, denn auch auf dem dritten Rang wurden Gewinne im sechsstelligen Bereich ausgezahlt.

Jeden Freitag werden die Gewinnzahlen des Eurojackpots gezogen. IN der nächsten Woche besteht die Chance auf bis zu 10 Millionen Euro. (Symbolbild) Foto: imago images / Eibner

Einen so hohen Gewinn gab es schon einmal in diesem Jahr. Der letzte Sieg liegt noch gar nicht lang zurück, im Oktober gingen 58,8 Millionen Euro an einen Spieler aus der Slowakei.

Die Auszahlungen in astronomischer Höhe sind allerdings zum Nachteil der anderen Spieler. Der Jackpot ist jetzt erstmal geleert. Dennoch besteht die Chance bei der nächsten Ziehung des Eurojackpots bis zu 10 Millionen Euro zu gewinnen. Am Freitag (27. November) wird es daher wieder spannend.

>> Anmerkung der Redaktion<<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.

