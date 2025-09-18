Lotto-Spieler räumt beim Eurojackpot ab – und muss sich dennoch ärgern

Zweimal pro Woche tippen zahlreiche Lotto-Fans beim Eurojackpot – schließlich gibt es hier gigantische Millionen-Summen zu gewinnen. Bei Ziehung am 12. September waren satte 100 Millionen Euro im Jackpot.

Die Wahrscheinlichkeit auf einen Hauptgewinn liegt bei rund 1 zu 140 Millionen. Ein Lottospieler aus Mannheim hat es trotzdem versucht – und am Ende sogar einen fetten Batzen Geld gewonnen. Dennoch dürfte er sich massiv ärgern, denn an den 100 Millionen schrammte er haarscharf vorbei.

Lotto-Spieler schrammt an Mega-Jackpot vorbei

Nur eine einzige richtige Eurozahl fehlte dem Tipper aus Baden-Württemberg. Den Rest auf seinem Tippschein hatte er korrekt ausgefüllt – doch das eine falsche Kreuz hatte zur Folge, dass er statt der 100 Millionen Euro „nur“ 560.000 Euro abräumte. Das berichtete „Schwäbische.de„.

Ja, mehr als eine halbe Million Euro sind auch eine ganze Menge Geld. Doch der Mannheimer wird sich sicherlich massiv ärgern, so nah daran gewesen zu sein, das fast 200-fache davon zu gewinnen!

Doch das ist das Risiko, das man beim Glücksspiel eingeht. Es gibt nun mal keine Garantie für den attraktiven Hauptgewinn im Lotto.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.