Lotto: Mann knackt Eurojackpot – darum werden sich jetzt viele Spieler ärgern

Der Lotto-Eurojackpot ist geknackt! Ein Mann ist nun zum Millionär.

Über fünf Wochen baute sich der Eurojackpot auf. Jetzt dürfen sich gleich mehrere Lotto-Spieler über einen Gewinn freuen. Am Freitag wurden die richtigen Zahlen getippt. Doch des einen Freud ist des anderen Leid. Einige Spieler werden sich ärgern.

Lotto: Gleich mehrere Eurojackpot-Spieler dürfen sich über Riesengewinn freuen

Lotto-Spieler aus insgesamt 18 Ländern versuchen jede Woche den Eurojackpot zu knacken. Bei der Ziehung am vergangenen Freitag konnten sich gleich zwei Spieler glücklich schätzen.

Das ist der Eurojackpot:

Den Eurojackpot gibt es seit 2012

Insgesamt wird er in 18 europäischen Ländern ausgespielt

Jeden Freitag werden die Zahlen in Helsinki gezogen

Für jede Ziehung ist ein Jackpot von zehn Millionen Euro garantiert

Die Gewinnwahrscheinlichkeit von 90 Millionen Euro liegt bei 1: 95 Millionen Teilnehmern

Die unglaubliche Gewinnsummer von knapp 59 Millionen Euro geht an einen Gewinner aus der Slowakei. Dieser hat sowohl die fünf richtigen Gewinnzahlen, als auch die beiden Eurozahlen richtig getippt. In der zweiten Gewinnklasse gewann außerdem ein Spieler aus Polen 2,5 Millionen Euro. Der Vorsitzende der Eurojackpot-Kooperation ist begeistert: „Das nennt man einen goldenen Oktober“, heißt es in der Mitteilung.

Viele Spieler werden sich jetzt wohl ärgern. Für eine so hohe Gewinnsumme wird es erneut mehrere Wochen brauchen. Die Gewinnzahlen des Eurojackpots werden jeden Freitag gezogen, die Chance 10 Millionen Euro zu gewinnen liegt dabei bei 1: 95 Millionen.

Lotto: Mann gewinnt mit diesem Trick

