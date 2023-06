Lotto: Mann streitet sich mit seiner Frau – und gewinnt über 240 Millionen Euro!

Was essen wir heute? Eine Frage, die sich viele Paare tagtäglich stellen. Von Chinesisch und Italienisch bis Burger und Sushi – die Auswahl ist riesig, Geschmäcker bekanntlich verschieden. Und genau diese Streit-Frage machte ein Paar aus Kalifornien zu Lotto-Multimillionären.

Gilbert C. wollte mexikanisches Essen, seine Frau Jacki C. hatte eher Lust auf die Fastfood-Kette KFC – am Ende entschieden sie sich für ein hawaiianisches BBQ und gewannen im Lotto. Denn in dem BBQ-Restaurant kauften sie die Scheine. Sie sahnten sage und schreibe 266 Millionen Dollar (rund 243 Millionen Euro) ab.

Gute Erinnerung an Restaurant

„Ich wusste nicht einmal, dass sie dort Lottoscheine verkaufen“, sagte Gilbert C. Wie das englischsprachige Medium „Mirror“ berichtet, kaufte das Paar in dem Restaurant insgesamt zehn Lotto-Scheine.

Das Paar landete in dem hawaiianischen Restaurant, nachdem es überlegt hatte, wo es essen sollte – die Frau wollte nach KFC, aber Gilbert C. hatte eher Hunger auf mexikanische Spezialitäten. Schließlich ging es in das BBQ-Restaurant. „Ich erinnere mich daran, dass ich schon mal Hühnchen bei einem hawaiianischen BBQ gegessen habe, und dachte: ‚Weißt du, das hört sich ziemlich gut an‘“, sagte Gilbert C.

Gilbert C. überprüfte Ticket

Jacki C. war gerade auf der Arbeit in der Nachtschicht, als die Nachricht kam, dass das Mega-Millionen-Ticket in dem BBQ-Laden gekauft wurde, welches sie und ihr Mann besucht hatten. Also weckte sie Gilbert C. zu Hause. Er sollte das Ticket überprüfen. „Er las die vierte und die fünfte Nummer und plötzlich sagte er: ‚Ich glaube, wir haben gewonnen‘“, erzählte Jacki C.

„Meine Hand schüttelte das Telefon, ich wollte es hochheben und zitterte, und meine Beine fühlten sich an, als würden sie gleich nachgeben. Ich habe nur geschrien und geweint und gelacht“, wird Jacki C. vom „Mirror“ zitiert. Was für ein unglaublicher Zufall!

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.