Lotto-Spielerin ist kurz davor alles zu verlieren – dann geschieht das Unglaubliche

Einmal im Leben im Lotto so richtig absahnen – davon träumen wohl die allermeisten von uns. Doch den wenigsten Menschen bleibt dieses Glück vorbehalten. Eine von ihnen ist eine Frau aus Australien. Sie darf sich mit Sicherheit als Glückspilz bezeichnen.

Sie war kurz davor, ihren Job zu verlieren – dann geschah das Unglaubliche. Eine Frau aus dem australischen Queensland gewann im Lotto satte 11 Millionen Pfund (circa 13 Millionen Euro)!

Lotto-Spielerin hatte Schwierigkeiten beim Haus-Kauf

Und der plötzliche Geldsegen kam für die Frau zwar unerwartet, aber genau zum richtigen Zeitpunkt, wie das englischsprachige Medium „The Sun“ berichtet. Die Gewinnerin aus Nerang im australischen Queensland erklärte, dass sie Schwierigkeiten beim Kauf eines Hauses hatte. Sie war kurz davor, ihren Job zu verlieren. Dann kam der lebensverändernde Anruf.

Die Frau will anonym bleiben. Sie war völlig aus dem Häuschen, als sie den wohl besten Anruf ihres Lebens erhielt. „Soll das ein Witz sein? Oh mein Gott“, lautete ihre erste Reaktion auf den Mega-Gewinn. „Ist das dein Ernst? Das ist verrückt! Herrgott noch mal! Das wird mein Leben komplett verändern.“

Lotto-Spielerin zeigt sich mehr als dankbar

„Ich sollte meinen Job in ein paar Wochen aufgeben, aber jetzt, wo ich darüber nachdenke, könnte ich auch gleich morgen gehen.“ Was sie mit ihrem Geld machen will, weiß die Frau noch nicht. Eventuell will sie sich ein Haus kaufen. „Ich versuche seit einiger Zeit auch, ein Haus zu kaufen, und das wird mir definitiv dabei helfen, einen Ort zu finden, den ich mein Zuhause nennen kann. Dieser Preis ist riesig und wird mein Leben komplett verändern. Danke, danke“, zeigte sich die Frau dankbar. Ende gut, alles gut!