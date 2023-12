Lotto-Spielerin knackt Millionen-Jackpot – und gibt das Geld sofort DAFÜR aus

Einmal im Leben den ganz großen Lotto-Jackpot knacken – davon träumt wohl jeder. Einer alleinerziehenden Mutter ist dieser Coup gelungen. Und sie wusste sofort, wofür sie ihr neu gewonnenes Geld ausgeben möchte…

Die Freude bei Ruth B. war groß, als sie eine Millionen Pfund (rund 1,16 Millionen Euro) im Lotto gewann. Das Leben der frischgebackenen Millionärin änderte sich schlagartig, wie das englischsprachige Online-Portal „Mirror“ berichtet.

Lotto-Gewinnerin aß früher Toast mit Bohnen

Und Ruth B. wusste das Geld sofort gut zu investieren – und zwar in Designer-Klamotten! Für die gelernte Hebamme waren die echter Luxus. Vor ihrem Gewinn konnte sich die Mutter noch nicht einmal einen Internet-Zugang leisten. Bohnen auf Toastbrot kamen bei ihr meist auf den Tisch, weil es für mehr nicht reichte.

Sie „traute ihren Augen nicht“ als sie sich in einer gewöhnlichen Mittagspause in ihr Lotteriekonto einloggte und die lebensverändernde Nachricht vorfand, die auf sie wartete.

Lotto-Gewinnerin zahlt Kredit ab und gönnt sich dann richtig

„Ich war sprachlos. Es war wirklich schwer zu begreifen, was los war, und es dauerte eine ganze Weile, bis ich es begriff. Meiner Tochter, die damals gerade elf Jahre alt geworden war, erzählte ich, dass ich viel Geld gewonnen hatte, weil sie nicht verstanden hätte, was eine Million eigentlich bedeutete“, berichtete Ruth B.

Vor ihrem Gewinn seien die Zeiten hart gewesen – doch damit ist jetzt Schluss. Nachdem die frischgebackene Lotto-Gewinnerin einen Kredit abbezahlte, gönnte sie sich ordentlich Designer-Kleidung. „Michael-Kors-Kleid, ein Paar Jimmy Choos und eine passende Tasche“, erklärte sie.

Was wird aus ihrem Hebammen-Job?

Doch ihren Job an den Nagel hängen, kommt für sie nicht infrage. „Ich liebe meinen Job, warum sollte ich ihn also aufgeben, weil ich es mir leisten kann, ihn nicht mehr zu machen?“ Und was würde ich tun, wenn ich den Beruf als Hebamme aufgeben würde? Wahrscheinlich einkaufen und dann wäre das Geld ganz schnell weg. Ich bin nicht der Typ Mensch, der einfach jeden Tag mit den Mädchen zum Mittagessen gehen könnte. Es ist eine Berufung und ich könnte mir nie vorstellen, sie aufzugeben“, wird Ruth B. vom „Mirror“ zitiert.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.